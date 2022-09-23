تمويل سيارتك بمبالغ تصل إلى مليون ريال بدون تحويل الراتب

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عمر شويل - جدة تمويل سيارتك بمبالغ مالية تصل إلى مليون ريال، برنامج تمويلي تم تصميمه بصيغة إسلامية بهدف تلبية احتياجات العملاء في المملكة العربية السعودية لشراء سيارة الأحلام ، وذلك من خلال برنامج تمويلي بشروط سهلة ومستندات وأوراق بسيطة وغير معقدة لاستكمال الطلب ، يعتبر هذا البرنامج التمويلي واحد من أهم البرامج التمويلية التي توفرها شركة إمكان للتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

تعرف على برنامج تمويل السيارات من شركة إمكان للتمويل

شركة إمكان للتمويل أحد أهم تلك الشركات الرائدة في مجال القطاع الاقتصادي السعودي.

توفر الشركة مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج التمويلية.

برنامج تمويل السيارات من شركة إمكان للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

هذا البرنامج التمويلي يوفر لطالب التمويل مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ريال سعودي.

لا يحتاج طالب التمويل إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي المتاح لدي شركة إمكان للتمويل.

موظفي جميع القطاعات داخل أراضي المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج من شركة إمكان بأقل دخل شهري.

السعودي وغير السعودى يمكنهم الاستفادة من تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل.

يمكن أن تصل مدة استحقاق مبلغ تمويل السيارات من شركة إمكان للتمويل حتي خمسة سنوات.

توفر شركة إمكان للتمويل لجميع العملاء من خلال هذا البرنامج التمويلي خدمات ما بعد البيع بصورة إلكترونية.

شركة إمكان للتمويل توفر أيضاً لجميع العملاء تأمين شامل طيلة فترة التمويل.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين الموظفين يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 2000 ريال سعودي.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له عند التقدم بالطلب هو 1900 ريال سعودي.

كيفية التقديم على طلب تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل

طالب التمويل يمكنه التقديم على طلب للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل عن طريق الدخول علي صفحة التمويل التأجيرى المتاحة علي الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة إستمارة الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم وجهة العمل والعمر ورقم الهاتف ونوع السيارة والراتب الشهري لطالب التمويل ، كما يمكن التقديم على الطلب من خلال زيارة أحد مستشاري مبيعات التمويل التأجيرى لدى شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية.