نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فتح” وزارة الخارجية 1444 رابط تقديم وظائف وزارة الخارجية عبر مسار masar.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدارة وزارة الخارجية 1444، فقد ازداد البحث عن رابط تقديم وظائف وزارة الخارجية 1444، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية عن حاجتها لعدد من الوظائف 210 وظيفة رجال ونساء، وذلك للتوظيف في عدة تخصصات عبر رابط جدارة مسار بالمرتبة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، وقد وضعت وزارة الخارجية عدة شروط للقبول في هذه الوظائف، ويتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بناءً على هذه الشروط ووفق التخصصات المطلوبة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز رابط تقديم وزارة الخارجية 1444، وما هي شروط وضوابط وموعد التسجيل عبر جدارة eservices.masar.sa.

رابط جدارة وزارة الخارجية 1444

أعلنت وزارة الخارجية منذ قليل عبر موقعها الإلكتروني في تويتر عن فتح باب التسجيل لعدد 210 وظيفة للرجال والنساء. للتوظيف على المرتبة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة. في تخصصات متعددة وفق الشروط والضوابط الموضوعة. لذلك يجب على من يرغب في التسجيل التقديم في الموعد المحدد. مع ضرورة قراءة الشروط جيداً قبل التقديم. وكذلك تجهيز كافة المستندات المطلوبة للتسجيل. وتعبة استمارة التسجيل الإلكترونية عبر مسار جدارة ورفع كل المستندات المطلوبة.

رابط تقديم وظائف وزارة الداخلية 1444

يتم التقديم في وظائف الخارجية إلكترونياً من خلال رابط جدارة وظائف وزارة الخارجية. ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى يجب الدخول على موقع جدارة وزارة الخارجية 1444 eservices.masar.sa.

الخطوة الثانية النقر على “وظائف وزارة الخارجية”.

الضغط على ملف التحكم وبعد الضغط يتم التحويل إلى الوظائف المتاحة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة وتعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية.

رفع جميع المستندات المطلوبة والنقر على “تقديم الطلب”.

تخصصات وظائف وزارة الخارجية 1444

الهندسة. الترجمة. الوثائق والمكتبات. القانون. الإعلام. التقنية. المالية. التعاون الدولي.

شروط وظائف وزارة الخارجية 1444

موعد التقديم

من المقرر أن يتم التقديم يوم السبت 28\02\1444 الموافق 24\09\2022. وينتهي التسجيل يوم الأربعاء 02\03\1444 الموافق 28\09\2022.

رابط جدارة eservices.masar.sa

يجب على جميع المتقدمين تحري الدقة عند تعبئة البيانات في استمارة التسجيل الإلكترونية. وسوف يتم مطابقة بيانات المتقدمين عند إجراء المقابلة الشخصية. ومن يثبت عدم صحة البيانات الخاصة به سيتم استبعاده من الترشح. وجدير بالذكر أن الترشيح النهائي سيتم بعد المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات.

نقاط المفاضلة في وظائف وزارة الخارجية