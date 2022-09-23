نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسعار أحدث عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية.. أسبوع تجهيزات المدرسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر العثيم من أكبر الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية ومع بداية كل أسبوع توفر العثيم الكثير من العروض إلى كافة عملائها فيبدأ العرض من يوم 21 سبتمبر حتى يوم 27 سبتمبر ويشتمل العرض على الكثير من المنتجات سواء إن كانت منتجات غذائية أو مستلزمات تنظيف وعناية بالجسم ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم مجموعة من عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية.

عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية

إليكم في السطور الآتية مجموعة من المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل العثيم وفيما يلي تلك العروض:

يحتوي العرض على معجون طماطم المتوفرة بسعر 11.95 ريال سعودي. كما يشتمل العرض على شبيهة جبنة المراعي كريم المتوفرة بسعر 22.95 ريال سعودي. يحتوي العرض على دجاج دو مجمد ومتوفرة بسعر 157.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على أرز الوليمة مزة بسمتي 10 كيلو جرام المتوفرة بسعر 65.95 ريال سعودي. كما يحتوي على زيت هالي للطبخ المتوفر بسعر 16.95 ريال سعودي. بالإضافة إلى الثوم المتوفرة بسعر 5.95 ريال سعودي مع الجزر المستورد المتوفر بسعر 4.85 ريال سعودي. يشتمل العرض على تفاح رويال جالا متوفر بسعر 6.45 ريال سعودي.

العروض الترويجية للعثيم بالسعودية

مع برتقال عصير متوفر بسعر 3.75 ريال سعودي. يشتمل العرض على فلفل بارد أخضر متوفر بسعر 5.95 ريال سعودي. كما يحتوي على الكيوي المتوفرة بسعر 8.95 ريال سعودي. يحتوي العرض على لحم خالي بدون عظم متوفرة بسعر 41.95 ريال سعودي. بالإضافة إلى عدس احمر متوفر بسعر 6.95 ريال سعودي. كما يشتمل على لحم عجل بلدي بدون عظم متوفر بسعر 49.95 ريال سعودي. مع لحم عجل باكستاني بدون عظم متوفر بسعر 34.95 ريال سعودي مع لحم حاشي بالعظم متوفر بسعر 35.95 ريال سعودي.

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