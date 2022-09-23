نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده في اليوم الوطني 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية من أحد الأيام التي يحتفل بها جميع المواطنين في المملكة افتخارا بتاريخهم المليء بالبطولات، حيث أنها يعتبر من الأيام المهمة في تاريخ المملكة لذلك يحي الشعب هذا اليوم بالاحتفالات المتعددة مثل الحفلات والفعاليات والخروج إلى الشوارع الأغنية الوطنية من اهم مظاهر الاحتفال في هذا اليوم. العروض من المحلات والمتاجر المختلفة ومنها هايبر بنده الذي يقوم بعمل تخفيضات على جميع السلع الغذائية والأجهزة التي يقدمها وسوف نتعرف عليها خلال فقرات التالية.

عروض هايبر بنده في اليوم الوطني 1444

هايبر بندا يحتفل مع شعب السعودي باليوم الوطني على تاريخه الخاصة بعمل العروض والتخفيضات على جميع ما يقدمه لذلك نجد العديد من الأشخاص يرغبون فيها التعرف على هذه العروض للاستفادة منها وهي على النحو التالي :

10 كيلو أرز بسمتي بسعر 69 ريال سعودي.

طحين فاخر في داخل العرض ب 10 ريال سعودي بدلا من 14.

علبه حليب كامل الدسم بسعر 50 ريال سعودي داخل العرض بدلا من55 ريال سعودي.

صدور دجاج واحد كيلو من النوع الفاخر بسعر 33 درهم إماراتي بدلاً من 30 درهم إماراتي. ص

دجاج أوراك داخل ألعاب بسعر 159 بدلا 168 درهم.

معجون طماطم داخل العرض بسعر 23.5 ريال سعودي بدلا من 26 ريال سعودي.

سكر ناعم داخل العرض بسعر 19 ريال سعودي بدلا من 24 ريال.

مناديل ناعمه بسعر 18 ريال.

لحم بقري مفروم بسعر 27 درهم أماراتي داخل العرض بدلا من 35 درهم إماراتي.

برجر بقري فاخر داخل داخل العرض بسعر 29 ريال سعودي.

عروض هايبر بندا في اليوم الوطني

يستمر هايبر بندا في تقديم العروض على جميع السلع على الغذائية على أكثر طلبا من فئات كثيرة من الأشخاص في المجتمع السعودي، حيث تكون العروض على الدجاج واللحوم والألبان والجبن وغيرها من السلع الأخري ومن هذه التخفيضات ما يلي: