تمويل يبدأ من 20,000 بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري

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عمر شويل - جدة شركة أصول الحديثة للتمويل بالسعودية من بين الشركات الأوائل التى تقدم تمويل المرابحة بالاسهم كما أنها شركة معتمدة لدى البنك المركزي السعودي وتوفر الآن تمويل شخصي بدون كفيل وكذلك بدون تحويل الراتب الشهري كما يبدأ قيمة التمويل من 20 ألف ريال سعودي وربما يصل إلى 200 ألف ريال ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف على كافة التفاصيل.

تمويل يبدأ من 20,000 بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لدى أصول الحديثة للتمويل

تقدم شركة أصول الحديثة للتمويل تمويل شخصي لا يحتاج إلى وجود كفيل للعملاء العاملين بالقطاع الحكومي كما لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري ولكن هناك بعض الشروط التي حددتها الشركة وهي

لابد أن يكون المتقدم بالقطاع الحكومي قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر.

كذلك لابد أن يكون المتقدم بالقطاع الحكومي راتبه الشهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم ليس له أى تعثرات مالية.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم بالقطاع الخاص توفير كفيل عند طلب التمويل.

لابد كذلك أن يكون المتقدم بالقطاع الخاص لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

حددت أيضاً شركة أصول الحديثة عمر العميل المتقدم بالقطاع الخاص يكون بين 21 عام ولا يتعدى 60 عام.

لابد أن لا تقل مدة عمل المتقدم بالقطاع الخاص عن 6 أشهر.

العميل بالقطاع العسكري يستطيع طلب التمويل في حالة أن يكون راتبه الشهري لا يقل عن 8000 ريال.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم بالقطاع العسكري سعودي الجنسية.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل

يحتاج العميل المتقدم من توفير بعض المستندات من أجل الحصول على الموافقة على طلب التمويل بعد توافر الشروط التي حددتها شركة أصول الحديثة للتمويل ومن بين تلك المستندات ما يلي

خطاب تعريف بالراتب الشهري للمتقدم وكذلك للكفيل.

كذلك نسخة من بطاقة الأحوال للمتقدم وكذلك للكفيل.

العنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية.

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

خطوات طلب التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل

من خلال الإنترنت عن طريق موقع شركة أصول الحديثة للتمويل يستطيع العميل المتقدم من طلب التمويل الشخصي اونلاين.