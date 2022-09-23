نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم كبير على iphone 13 pro max في السعودية من إكسترا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرحت شركة إكسترا خصم على iphone 13 pro max، وكانت شركة أبل قد أعلنت عن طرح الهاتف الجديد ايفون 13 برو ماكس في النصف الأخير من عام 2021، ويضم الهاتف مواصفات جبارة منها التحسينات على الكاميرا الرئيسية والتي أصبحت قادرة على التكبير (الزوم) حتى 6x بالإضافة إلى التحسينات على البطارية لتعيش لفترة أطول. خصم كبير على iphone 13 pro max في السعودية من إكسترا نسبة الخصم هي 8.77%.

وفي الوقت نفسه مساحة الذاكرة الداخلية للهاتف المشار إليه ضمن الخصم بمساحة 256 جيجا بايت.

ويمكن الاستعلام عن سعر الهاتف وقت الشراء والاستعلام كذلك عن طرق الشراء عبر الاتصال على الرقم التالي.

920004123 من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية.

ايام العمل هي كل الأيام ما عدا الجمعة من 9 صباحا حتى 10 مساءً، يوم الجمعة الميعاد من 4 عصرًا حتى 10 مساءً. مواصفات آيفون 13 برو ماكس في المملكة العربية السعودية حجم شاشة التليفون هو 6.7 وهي شاشة عملاقة وقادرة على إظهار كافة تفاصيل الهاتف بدرجة جاذبة للاهتمام.

وفي الوقت نفسه نظام تشغيل الهاتف هو ios 15، نوع شاشة الهاتف هو سوبر روتينا.

حجم بطارية الهاتف هو 4352 مللي أمبير.

شبكة اتصال الهاتف هي 5 جي.

مساحة الذاكرة العشوائية 8 جيجا رام.

وفي الوقت نفسه الكاميرا الخلفية تحتوي على مقرب مسافات وعدسة واسعة.

نمط سينمائي لتسجيل فيديو 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية. مزايا هاتف آيفون 13 برو max الاستثنائية الهاتف قادر على مقاومة الماء بمقياس ip68.

وفي الوقت نفسه الهاتف يأتي بجدار حماية على الشاشة.

الهاتف يدعم اكسسوارات mag safe للتوصيل بسهولة وشحن لاسلكي أسرع.

شبكة g5 لسرعات تنزيل فائقة وتشغيل عبر الانترنت عالي الجودة.

تشغيل الفيديو 28 ساعة وهو ما يعتبر أفضل عمر للبطارية ما بين جميع بطارات ايفون على الإطلاق.

عند شراء الهاتف يمكنك الحصول على اشتراك مجاني في apple tv وapple arcade لمدة 3 أشهر.

امكانية التقسيط متوفرة لدى متجر اكسترا ويمكنك الحصول على التفاصيل عبر الاتصال على الرقم السابق ذكره في المقالة.

الهاتف يأتي بعامين ضمان ضد عيوب الصناعة ويمكن الرجوع لمتجر إكسترا لمعرفة تفاصيل الاسترجاع.

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