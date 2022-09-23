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عمر شويل - جدة شروط استخراج رخصة قيادة للرجال في المملكة العربية السعودية ، شروط الحصول على رخصة القيادة للرجال في المملكة العربية السعودية 1444 تبذل المملكة العربية السعودية جهودًا كبيرة لتسهيل حصول المواطنين على رخصة قيادة سارية المفعول في المملكة ، لذلك أتاحت المملكة خدمة إصدار رخصة القيادة إلكترونيًا ، مما مكن المستفيدون للحصول عليه من خلال منصة أبشر الإلكترونية دون الحاجة إلى الرجوع إلى الدوائر الحكومية في المملكة. من خلال موقع ثقفني نتعرف على شروط الحصول على رخصة القيادة للرجال في المملكة العربية السعودية 1444.

رخصة القيادة السعودية

هي الوثيقة الرسمية والقانونية التي تسمح لمالكها بقيادة المركبة في شوارع المملكة العربية السعودية ، حيث يتقدم سائق المركبة بطلب لإصدار رخصة القيادة ، وذلك باجتياز الاختبار النظري الذي يتم إجراؤه في مدارس تعليم القيادة التي تشرف عليها إدارة المرور السعودية ، وكذلك اختبار القيادة في قيادة المدارس التربوية. أولئك الذين يحملون رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من قبل الإدارة العامة للمرور السعودي معفون من هذا الاختبار.

طريقة إصدار رخصة قيادة للرجال في السعودية

من أجل استكمال عملية إصدار رخصة القيادة للرجال في المملكة العربية السعودية ، يجب اتخاذ الخطوات التالية:

التسجيل في إحدى مدارس تعليم القيادة المتوفرة في المملكة.

املأ جميع البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل.

سيتم استلام رسالة تؤكد التسجيل بمجرد قبول الطلب.

اجتياز الاختبارات العملية والنظرية بإشراف إدارة المرور السعودية.

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر. واتبع الخطوات التالية:

(انقر فوق خدماتي – اختر الاستعلامات – انقر فوق تمرير – اختر استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة )

(انقر فوق خدماتي – اختر الاستعلامات – انقر فوق تمرير – اختر استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة ) أدخل البيانات المطلوبة: (رقم الهوية الوطنية أو وثيقة الإقامة ، تاريخ الميلاد)

انقر فوق “عرض” لعرض حالة رخصة القيادة الخاصة بك.

وتجدر الإشارة إلى أن المتقدمين معفيون من الاختبارات العملية أو النظرية إذا كانوا يحملون رخصة قيادة أجنبية أو دولية سارية المفعول معترف بها من قبل إدارة المرور المختصة في المملكة العربية السعودية.

شروط استخراج رخصة قيادة للرجال

وافقت الإدارة العامة للمرور السعودي على مجموعة من الشروط للحصول على رخصة القيادة للرجال والمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. الشروط العامة هي كما يلي: