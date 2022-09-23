نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم على رخصة القيادة للنساء 1444 في الرياض والمدينة المنورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر كيفية حصول المرأة على رخصة القيادة 1444 من أكثر الأمور التي تهتم بها النساء نظرًا لانتشار استخدام السيارات على نطاق واسع من قبل النساء في جميع أنحاء العالم، وخاصة في المملكة العربية السعودية. بعد أن تم حظره سابقًا في أحد البرامج المدرجة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وكان منع النساء السعوديات من القيادة في الماضي أحد أبرز الانتقادات التي وجهت للحكومة السعودية من قبل جماعات حقوق الإنسان العاملة في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في 6 سبتمبر 2017.

كيفية الحصول على رخصة قيادة أمرأة 1444

توضح الخطوات التالية أهم التفاصيل حول كيفية التقدم للحصول على رخصة قيادة 1444 للإناث، وهذا لحجز موعد مع مدرسة لتعليم قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية وبدء التدريب للحصول على رخصتك باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى خدمة الحجز.

جواب سؤال مقدم الطلب هل لديك رخصة قيادة؟

أدخل المعلومات المطلوبة عن مقدم الطلب هذا هو:

الاسم الكامل. البلد التي تنتمي لها. رقم الهوية الوطنية أو رقم المقيم. تاريخ الميلاد. رقم الهاتف المحمول. عنوان البريد الالكترونى. نوع الرخصة. يوم ووقت التدريب. اختبار اللغة والتدريب.

أدخل رمز التحقق وانقر فوق رمز التسجيل.

يحصل المتقدمون على رقم التسجيل.

انتظر حتى تكتمل عملية مراجعة طلب مقدم الطلب قبل تقديم موعد.

تقديم رخصة قيادة نساء المدينة المنورة

يمكن لمن يرغب في الحصول على رخصة قيادة بالمدينة المنورة التقدم إلى مدرسة الظهر “النزاوي” باتباع الخطوات التالية:-

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمدرسة الزهور لتعليم قيادة السيارات.

انتقل إلى علامة التبويب “التسجيل معنا”.

أدخل البيانات المطلوبة هذا هو:

حدد المدرسة ورخصة القيادة. اسم ولقب. الوضع العائلي. تاريخ الميلاد. عنوان البريد الالكترونى. رقم الهاتف. الوضع والمؤهلات. اسم الطريق. كلمه السر. الهوية الوطنية / هوية المقيم. اللقب وتاريخ الميلاد. المناطق والمدن.

التحقق من صحة البيانات المدخلة في النظام.

انقر فوق “التالي” لإرسال بياناتك.

رخصة قيادة سيدات الرياض

للتقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة نسائية في الرياض اتبع الخطوات التالية:-