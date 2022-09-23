نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الدفعة 59 لشهر أكتوبر من حساب المواطن ورابط الاستعلام عن الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع الدفعة 59 من حساب المواطن شهر أكتوبر 2022 ، عملت المملكة العربية السعودية جهود كثير لمساندة أبنائها السعوديين والمحتاجين والمساكين والمطلقات والأرامل فأنشأت برنامج حساب مواطن ليتم صرف مرتبات لبعض الفئات السعودية المسجلة في ذلك البرنامج مما جعل الكثير منهم يتساءل عن موعد صرف دفعة 59 وعلى الرغم من إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه يتم صرف الدفعات الخاصة بحساب مواطن في بداية كل شهر ميلادي وسوف نوضح موعد إيداع الدفعة رقم 59 من خلال هذا المقال.

موعد إيداع الدفعة رقم 59

أخذ الكثير من السعوديين المسجلين في برنامج حساب مواطن يتساءلون عن موعد صرف دفعة رقم 59 من شهر أكتوبر القادم وسوف نوضح الموعد من خلال النقاط التالية.

لقد قام برنامج حساب مواطن بتاكيد صرف الدفعة لشهر أكتوبر القادم يوم الاثنين الموافق 10/10/2022.

إذا صادف يوم 10 من كل شهر ميلادي جمعة أو سبت فلا يتم صرفه في هذا اليوم وذلك لأنه عطلة رسمية داخل المملكة العربية السعودية ويتم صرفة في اليوم التالي.

طرق التعرف على أهلية المواطن

يمكن أن يقوم المواطن بالتأكيد من أهليته بحصوله على دعم حساب مواطن من خلال رقم الهوية الخاص به وسوف نوضح الخطوات اللازمة للتأكد من أهلية المواطن من خلال النقاط التالية.

الدخول على الموقع الرسمي لحساب مواطن.

يتم إدخال البيانات الخاصة بالمواطن من اسم ورقم هاتف وكلمة المرور.

الدخول على القائمة الخاصة بحسابي.

ثم الضغط بعد ذلك على الاستعلام عن أهلية حساب مواطن.

ويظهر له بعد ذلك إذا كان مؤهل أو غير مؤهل في حالة أنه غير مؤهل يتم ذكر سبب عدم تأهيله.

مميزات برنامج حساب مواطن

نجد أن لحساب مواطن كثير من المميزات التي تجعله من البرامج المهمة التي يسعى الكثير من السعوديين للتسجيل بها وسوف نوضح تلك المميزات من خلال النقاط التالية.