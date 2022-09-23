نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف العوائد السنوية 1444 وكيفية إضافة الأبناء في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أعلنت وزارة المالية رسميًا على موعد صرف العوائد السنوية 1444 الذي يتم البحث عنه بشكل متكرر ، إن العوائد مبلغ مالي يتم صرفه كل عام، وفي الأسطر القادمة سوف نعرض لكم مختلف التفاصيل.

العوائد السنوية 1444

إن موعد صرف العوائد السنوية المحددة من قبل الجهات المختصة في شهر محرم ويستمر حتى شهر جمادى الآخر، وعادة يتم إيداع الراتب على دفعتين على حسابات المستفيدين من الدعم، ويمكن الاستعلام من خلال الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول مباشرة على موقع وزارة المالية.

قم بالدخول مباشرة على “الخدمات الإلكترونية”.

في الخطوة التالية قم بالدخول على خدمات الأفراد.

ثم اضغط على “الاستعلام على العوائد”.

بعدها قم بإضافة مختلف البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

قم بالضغط على بحث وسوف يتم إظهار مختلف التفاصيل المطلوبة.

إضافة الأبناء في العوائد بالخطوات

حرصت وزارة المالية على إضافة الأبناء في العوائد في خطوات بسيطة، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

قم بالدخول مباشرة على بوابة وزارة المالية في السعودية.

الدخول على “الخدمات الإلكترونية”.

بعدها قم بالضغط على ” إضافة الأبناء”.

بعدها سوف يتم إرسال بمراجعة الطلب.

خطوات رفع مسوغات العوائد السنوية

يتم البحث لمعرفة الطريقة الصحيحة التي يتم من خلالها إضافة مسوغات العوائد السنوية، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية: