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عمر شويل - جدة تمويل بدون تحويل راتب في السعودية وطريقة التقديم، تعتبر منصة سلفة من أهم المواقع الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والتي تقدم الكثير من الخدمات التمويلية الرائعة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة. وتعتمد هذه المنصة أيضًا على تقنية مصرفية تسمى fintech ، بهدف تقديم أفضل أنواع القروض ، ومن خلال موقع ثقفني سنتعرف على سلفه التمويل دون تحويل الراتب في المملكة.

تمويل بدون تحويل راتب

تعتبر سلفة من أفضل منصات التمويل في المملكة العربية السعودية والتي تقدم الكثير من الخدمات المتميزة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات ، بالإضافة إلى أن هذه المنصة تحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين السعوديين و للمقيمين ، لأنها توفر ميزة السلفة دون تحويل الراتب ، بالإضافة إلى أنه يمكن لأي شخص يستوفي الشروط التي حددتها المنصة التقديم من خلال الموقع الرسمي للمنصة بكل سهولة ودون أي تعقيدات.

شروط التقديم علي تمويل سلفه



يمكن للراغبين في الحصول على سلفة تمويلية من منصة Salfa السعودية استيفاء الشروط التالية:

يجب أن يحمل الشخص المتقدم للحصول على سلفة التمويل الجنسية السعودية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 23 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

يجب أن يكون المتقدم في الوظيفة.

أن يكون المتقدم مؤهلاً بالكامل.

يجب أن تكون مدة توظيف المتقدم ثلاثة أشهر للموظفين في القطاع العام.

أن تكون مدة توظيف المتقدم ستة أشهر للعاملين في القطاع الخاص.

يجب أن لا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن خمسة آلاف ريال سعودي.

طريقة التقديم علي تمويل سلفه

يمكن للراغبين في الحصول على قرض من منصة سلفا تقديم الطلب بعد استيفاء جميع الشروط التي تحددها المنصة باتباع الخطوات التالية: