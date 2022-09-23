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عمر شويل - جدة طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي للعام الدراسي 1444. تضم منصة مدرستي الإلكترونية العديد من الخدمات التعليمية في المملكة العربية السعودية والتي تساعد على تقديم الدعم للعملية التعليمية وتحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والمقررات الدراسية للطلاب وسوف نقوم بالتعرف على تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي للعام الدراسي الجديد 1444ه.

تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1444

وفرت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية تسجيل الطلاب الجدد إلكترونيا وذلك من خلال منصة مدرستي عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للمنصة ويقوم الطالب بإنشاء حساب على المنصة للاستفادة من خدمات منصة مدرستي المتاحة بالنسبة للعملية التعليمية إلكترونيا.

طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1444

يمكن تسجيل جميع الطلاب الجدد في منصة مدرستي الإلكترونية وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي.

ثم اختيار تسجيل جديد.

كتابة جميع البيانات والمعلومات الخاصة للطلاب والطالبات.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

كتابة رقم الإقامة للوافدين.

كتابة رقم الجوال.

كتابة رمز التحقق المرئي.

ثم النقر على مفتاح التالي.

كتابة الاسم بالكامل للمتقدم.

كتابة جنس المتقدم.

كتابة تاريخ الميلاد.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

كتابة أسم المستخدم.

كتابة البريد الإلكتروني للمستخدم.

كتابة تليفون المنزل.

كتابة الجنسية للمتقدم.

كتابة حالة الملف للمتقدم.

ثم التأكيد على صحة البيانات للمتقدم.

النقر على زر تأكيد الحساب.

سوف يتم الانتفال تلقائيا إلى منصة مدرستي التعليمية والاستفادة من خدمات المنصة.

كيفية تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي من خلال توكلنا 1444

يمكن التسجيل في منصة مدرستي من خلال توكلنا في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني توكلنا.

ثم تحميل التطبيق على الجوال.

تسجيل الدخول على الحساب أو إنشاء حساب جديد.

ثم النقر على بيانات منصة مدرستي.

النقر على اسم الطالب.

ثم النقر على زر إرسال الطلب.

وصول رسالة نصية على الجوال بكلمة المرور.

تسجيل كلمة المرور للطالب.

وبذلك تم التسجيل في منصة مدرستي التعليمية بنجاح.

التسجيل طالب من خلال موقع العودة للمدارس

يمكن تسجيل الطلاب الجدد في منصة مدرستي عبر موقع العودة إلى المدارس في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني العودة إلى المدارس.

ثم النقر على تسجيل جديد.

كتابة رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص.

تسجيل رقم جوال المستخدم.

إدخال رمز التحقق المرئي.

النقر على أيقونة (تحقق).

تسجيل دخول الطلاب الجدد في منصة مدرستي التعليمية 1444

يمكن تسجيل الدخول في منصة مدرستي التعليمية وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

ثم النقر على التالي.

إدخال كلمة المرور للمستخدم.

ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

وبذلك نكون قمنا بالتعرف على تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية وكذلك التعرف على كيفية تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي عبر توكلنا وطريقة تسجيل طالب على موقع العودة إلى المدارس وتسجيل الطلاب الجدد في منصة مدرستي في المملكة العربية السعودية.