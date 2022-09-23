نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 92 أثاث بتخفيضات هائلة على غرف النوم لأحدث الموديلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتميز اليوم الوطني بإطلاق الشركات والمعارض مجموعة كبيرة من العروض المختلفة، ولكن يذهب بعض المواطنين ممن يهتمون بشراء الأثاث أو من يرغبون بالتجديد إلى البحث عن عروض اليوم الوطني 92 أثاث وسوف نذكر لكم في السطور المقبلة بعض من هذه العروض فتابعوا معنا.

عروض اليوم الوطني 92 أثاث

يذهب أصحاب الشركات والمعارض للاحتفال باليوم الوطني بطريقة مختلفة من خلال إطلاق العروض على مختلف المنتجات والخدمات بمناسبة قدوم اليوم الوطني وذلك من أجل اكتساب رضا المواطنين من خلال الخصومات والتخفيضات الكبيرة المقدمة لهم ، و يترقب السعوديون العروض والخصومات المطروحة من قبل المعارض والشركات في تلك المناسبة للحصول على أفضل عرض وإليكم عروض خاصة بغرف النوم في السطور المقبلة.

عروض شركة روومز

أطلقت شركة روومز بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 مجموعة كبيرة من العروض الرائعة على غرف النوم والأثاث وجاءت العروض كالتالي:

غرفة نوم كاملة: سرير+ دولاب+ كومدينات+ كرسي تسريحة + تسريحة + مراية تسريحة+ شوفنيرة، حيث يمكن للمستفيد الحصول على العرض بسعر يقدر ب 14,660 ريالاً بدلًا من 20,950 ريالاً.

غرفة نوم كاملة: سرير+ ودولاب + كومدينات+ وتسريحة، ومراية تسريحة+ كرسي تسريحة+ شوفنيرة يمكن الحصول على هذا العرض بسعر مميز يقدر ب 16,590 ريالًا بدلًا من 23,950 ريالًا.

غرفة نوم سرير+ كومدينات+ وتسريحة+ مراية تسريحة+ كما يمكن الحصول على العرض بسعر يقدر ب8,780 ريالًا، بدلًا من 12,550 ريالًا.

غرفة نوم: سرير+ كومدينات+تسريحة+ مراية تسريحة، يمكن الحصول على العرض بسعر يقدر ب 4,950 ريالًا، بدلًا من 7,550 ريالاً.

غرفة نوم: سرير+ كومدينات + تسريحة + مراية تسريحة، يمكن الحصول على العرض بسعر يقدر ب 5,970 ريالًا، بدلًا من 9,950 ريالاً.

عروض مفروشات العبد اللطيف

أعلنت مفروشات العبد اللطيف عن مجموعة من العروض المتميزة والتي جاءت كالتالي: