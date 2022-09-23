نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل موعد في المستشفى العسكري بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل موعد في المستشفى العسكري بالخطوات 1444 2022م. تعتبر المستشفى العسكري في المملكة العربية السعودية من أهم وأفضل المستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية على أعلى مستوى وكفاءة عالية وسوف نقوم بالتعرف على طريقة تسجيل وحجز موعد من خلال المقال التالي.

تسجيل موعد في المستشفى العسكري 1444

يتم الدخول على الموقع الرسمي للمستشفى العسكري من خلال الطريقة التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للمستشفى العسكري.

ثم النقر على خدمات المرضى.

الدخول على الخدمات الإلكترونية.

تحديد التخصص الذي يرغب المريض الحجز عليه.

تخصصات المستشفى العسكري

هناك العديد من التخصصات والأقسام للمستشفي العسكري في جنوب المملكة العربية السعودية ومن بينها كما في التالي:

قسم أمراض الباطنة.

قسم طب الأطفال.

قسم جراحة المخ والأعصاب.

قسم أمراض النساء والتوليد.

قسم أنف وأذن وحنجرة.

قسم الأمراض النفسية والعصبية.

قسم أمراض وجراحة المسالك البولية.

قسم العناية المركزة لحديثي الولادة.

قسم جراحة الرأس والرقبة.

قسم جراحة القلب والمناظير.

قسم التخدير والعناية المركزة.

قسم الأمراض الجلدية والتناسلية.

قسم جراحة العيون.

قسم الطوارئ والحالات الطارئة.

كيفية حجز موعد في عيادات طب الأسرة

يتم حجز موعد للمريض في عيادة طب الأسرة وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي للمستشفى العسكري.

ثم النقر على خدمات المرضى.

ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية.

الضغط على حجز ميعاد للمرضى.

كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة على الموقع.

ثم النقر على مفتاح التأكد من صحة البيانات.

تحديد واختيار موعد الحجز المراد للمريض.

الضغط على تأكيد حجز الموعد.

الحجز في عيادات طب الأسرة.

مواعيد الحجز في عيادات الأسنان المستشفى العسكري

يمكن حجز مواعيد عيادات طب الأسنان من يوم السبت إلى يوم الأربعاء ويجب على المريض حجز ميعاد قبل يوم من الذهاب الى المستشفي من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 5 مساءا مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية واصطحاب الأدوات الخاصة بالمريض للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين في المملكة العربية السعودية.

كيفية حجز موعد في عيادات الأسنان المستشفى العسكري

يتم حجز موعد في عيادات الأسنان المستشفى العسكري وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي للمستشفى العسكري.

ثم الضغط على خدمات المرضى.

النقر على حجز ميعاد للمرضى في عيادة الأسنان.

الضغط على مفتاح حجز موعد جديد.

تسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

تحديد الموعد المناسب للحجز.

الضغط على تأكيد حجز الميعاد.

ثم طباعة الإشعار للمريض بميعاد الزيارة.

القيام بزيارة عيادة الأسنان في الميعاد المحدد.

وبذلك نكون تعرفنا على رابط تسجيل موعد في المستشفى العسكري بالخطوات والتعرف على تخصصات وأقسام المستشفى العسكري وأيضا كيفية حجز موعد في عيادات طب الأسرة ومواعيد الحجز في عيادات الأسنان وكيفية حجز موعد في عيادات الأسنان وكيفية الاستعلام عن مواعيد المستشفى العسكري في المملكة العربية السعودية.