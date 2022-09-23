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عمر شويل - جدة شروط بنك التنمية الاجتماعية لقروض الزواج وكيفية التقديم ، والذي يجب أن يكون متاحًا لمن يرغب في الحصول على قرض زواج من بنك التنمية الاجتماعية ، حيث يوجد الكثير من الأبحاث مؤخرًا حول معلومات عن بنك الائتمان والقروض التمويلية التي يقدمها ، وهذا ما سنتعرف عليه الآن ، و سنتعرف على شروط بنك التسليف للزواج 1444.

شروط بنك التنمية الاجتماعية لقروض الزواج

هناك العديد من الشروط والمتطلبات والشروط للحصول على قرض من بنك التسليف للزواج وهي من الشروط المهمة التي يجب مراعاتها ، حيث إن أي خلل في شروط القرض يفقد الحق في الحصول على هذا القرض ، حيث أنها هي قروض اجتماعية ميسرة يقدمها بنك التنمية الاجتماعية ، لذا فإن شروط بنك التسليف للزوج الجديد هي كما يلي:

ألا يزيد عمر المقترض عن 70 سنة والضامن 55 سنة.

أن لا يتجاوز متوسط ​​الدخل الشهري 12500 ريال سعودي.

يكون النكاح للمرة الأولى إلا من توفيت زوجته الوحيدة أو طلق زوجته الوحيدة قبل دخولها.

أن تكون زوجته سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ، وإذا كانت تحمل جنسية دولة أخرى ، يشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهات المختصة.

إحضار عقد زواج رسمي مصدق من المحكمة المختصة ، ولم يمض على تاريخه أكثر من سنتين هجرتين.

تاريخ احتساب مدة عقد الزواج هو التاريخ الهجري.

المدة تحسب من تاريخ تقديم الطلب.

في حال تجاوز عمر المستفيد 55 سنة فلديه خيار تخفيض قيمة التمويل حسب المدة المتبقية لتصل إلى 60 سنة وفق المعادلة التالية: (القسط الشهري المستحق حسب الملاءة المالية x عدد الأشهر المتبقية لتصل إلى 60 سنة) بشرط ألا يتجاوز القرض الحد الأدنى للقرض أو أن يقرض مبلغ 60 ألف ريال حسب الاستحقاق بشرط إحضار كفيل من جهة حكومية

لا يزيد عمره عن 55 سنة.

في حال كان المستفيد أكبر من 60 عامًا وأقل من 65 عامًا ، يكون الحد الأقصى للتمويل 30 ألف ريال سعودي. عمره 55 سنة.

الأوراق المطلوبة لقرض الزواج

هناك العديد من المتطلبات التي يجب إحضارها عند التقديم لبنك الائتمان سواء للموظفين أو العمال أو الذين لا يعملون ، وهذه المتطلبات تعتبر لإثبات حالة المقترض وقدرته على السداد ، لذلك سوف نظهر لك أهم متطلبات بنك التسليف للحصول على قرض الزواج وهي كالتالي:

يحتوي نموذج تسليم البريد على اسم العميل وتوقيعه واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

نسخة من هوية المقترض.

صورة من خلاصة القيد المضاف إليها الزوجة.

نسخة من عقد الزواج كاملاً.

تم تعبئة النموذج الأصلي 104 إلكترونيًا وطباعته من حساب طالب التمويل في بوابة الطلبات الإلكترونية للبنك ، ويجب تعبئته بجميع التوقيعات اللازمة ومختومة بختم رسمي من جهة عمل الموظف المعتمد للخصم ، بشرط أن يكون تاريخ الموافقة. لا تتجاوز 60 يومًا.

الحصول على رقم حساب IBAN الأصلي مصدق بختم البنك.

كشف حساب أصلي لآخر ثلاثة أشهر لتاريخ اعتماد النموذج 104 على الورقة الرسمية للبنك ومصدق عليه بختم البنك.

تصريح البيانات الخاص بي من موقع وزارة الداخلية صالح.

إرفاق صورة من شهادة وفاة الزوجة الأولى في حالة الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة الأولى.

إدراج صورة من البطاقة العائلية المضافة والتي تكون فيها الزوجة الأولى المتوفاة في حالة الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة الأولى.

يجوز للموظف في القطاع الخاص إحضار شهادة أجر ومدة مشتركة من موقع التأمين الاجتماعي ، والتي لا يتجاوز تاريخ إصدارها 60 يومًا.

كيفية التقديم لتمويل الزواج

يمكن للمواطنين الراغبين في التقدم بطلب للحصول على قرض زواج الحصول بسهولة على بنك ائتمان ، وذلك من خلال التقديم من خلال الخطوات التالية ، بشكل تدريجي وكامل ، ليتم تسجيلهم بسهولة في القرض ، وهي كالتالي: