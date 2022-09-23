نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على الجوازات رجال 1444 jobs.sa وشروط وظائف الجوازات العسكرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط التقديم على الجوازات رجال 1444 عبر منصة ابشر للتوظيف وزارة الداخلية، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب المديرية العامة للجوازات السعودية عن توفر عدداً من الوظائف العسكرية الشاغرة لديها للمواطنين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى، وذلك للتعيين على رتبة جندي بمختلف المناطق والمحافظات بالمملكة، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط تقديم وظائف الجوازات السعودية رجال، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على موعد التسجيل وشروط القبول في الوظائف العسكرية المعلنة.

رابط التقديم على الجوازات رجال 1444

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ووكالة الأنباء السعودية “واس” عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات مع بداية الأسبوع المقبل، وحددت المؤهل الدراسي المطلوب وهو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويتم تفضيل المتقدم الذي لديه مؤهلاً أعلى كالدبلوم أو البكالوريوس في بعض التخصصات.

وقد أوضحت المديرية العامة للجوازات التخصصات المطلوبة لوظائف الجوازات رجال 1444، كما أوضحت إدارة القبول المركزي أنه سيتم البدء في استقبال طلبات تقديم الجوازات عن طريق منصة ابشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية المختصة بعرض الإعلانات الوظيفية للقطاعات المستفيدة من هذه الخدمة خلال الفترة الموضحة بالتالي:

يبدأ التقديم اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 24 سبتمبر 2022م الموافق لتاريخ 28 صفر لعام 1444هـ.

يستمر تقديم وظائف الجوازات حتى يوم الخميس بتاريخ 29 سبتمبر 2022م الموافق لتاريخ 3 ربيع الأول 1444هـ.

ومن المقرر أن تستقبل منصة ابشر للتوظيف طلبات التقديم من الراغبين في الالتحاق بوظائف الجوازات ممن تنطبق عليهم شروط القبول في الوظائف العسكرية الشاغرة فور حلول الموعد المقرر لبدء التسجيل، ومن يريد الحصول على رابط الجوازات أبشر للتوظيف الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط التقديم على الجوازات رجال 1444 (jobs.sa).

شروط وظائف المديرية العامة للجوازات 1444

أن يكون المتقدم سعودي أصلاً ومنشأ باستثناء من كانت نشأته مع والده أثناء خدمته للدولة في خارج المملكة.

الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى.

أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة.

ألا يكون محكوماً عليه بحدٍ شرعي أو في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

ليس موظفاً بأي قطاع حكومي.

ألا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

لا يكون قد تم إنهاء خدماته من إحدى المراكز أو المعاهد أو الكليات العسكرية لأي سبب.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول.

ألا يقل السن عن 21 عام ولا يزيد 40 عام.

لا يقل الطول عن 168 سم.

أن يتناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية السارية.

وفي حال الحصول على المؤهل الدراسي من خارج المملكة، فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها، وفور حلول موعد تقديم الجوازات المقرر من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي، فسيتم تفعيل رابط التقديم على الجوازات رجال الرسمي مباشرةً عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري.