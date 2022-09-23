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عمر شويل - جدة رابط وخطوات تقديم حافز الجديد 1444 من خلال موقع طاقات بالخطوات. أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية برنامج حافز وذلك لمساعدة العاطلين عن العمل والذي يعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة للأفراد الباحثين عن عمل في المملكة وسوف نقوم بالتعرف على كيفية التقديم على برنامج حافز والشروط اللازمة لبرنامج حافز الجديد.

رابط وخطوات تقديم حافز الجديد 1444

يعتبر برنامج حافز الجديد من أهم البرامج التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية وذلك لمساعدة الأشخاص العاطلين عن العمل والغير قادرين على العمل ومساعدة الأفراد الذين يرغبون العمل وتوفير فرص عمل مناسبة لكل فرد حسب خبرته العملية وشهادته العلمية والالتزام بالتدريب المقدم من خلال برنامج حافز الجديد لرفع الكفاءة والحصول على دعم حافز الجديد 1444.

شروط التقديم على برنامج حافز الجديد 1444

يمكن لجميع الراغبين في الحصول على دعم حافز الجديد في المملكة العربية السعودية بتوافر عدد من الشروط اللازمة وذلك من خلال الطريقة التالية:

أن يكون المتقدمين سعودين الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيما دائما في المملكة العربية السعودية.

أن يكون عمر المتقدم أكثر من 20 عاما ولا يزيد عن 35 عاما.

ألا يكون المتقدم له سجل تجاري مسجلا باسمه.

عدم حصول المتقدم على دعم مالي من أي جهة حكومية بسبب التعطل عن العمل.

تحمل المتقدم ضغط العمل.

أن يكون المتقدم ليس طالبا.

ليس للمتقدم دخل مالي ثابت من أي جهة أخرى.

ليس للمتقدم عمل في أي جهة حكومية في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم في برنامج حافز الجديد عبر طاقات

يتم التقديم في برنامج حافز الجديد من خلال طاقات في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني طاقات.

النقر على الباحث عن العمل.

الضغط على برنامج حافز الباحث عن عمل.

ثم الضغط على تقدم هنا.

ثم وضع علامات صح على العمل المناسب للمتقدم.

ثم النقر على حفظ.

كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة الخاصة بالمتقدم.

موافقة المتقدم على الشروط والأحكام.

الضغط على خيار التالي.

ملئ وتعبئة جميع البيانات والتعليمات المطلوبة.

النقر على مفتاح تقديم الطلب.

ثم اختيار التأكيد على الطلب.

سوف تصل رسالة نصية على جوال المتقدم للتحقق من الطلب المقدم.

استعلام حافز التحقق من الاهليه 1444

يتم الاستعلام عن أهلية برنامج حافز الجديد وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لبرنامج حافز طاقات.

ثم الاستعلام عن أهلية حافز الجديد.

ظهور حالة الطلب (ملتحق) يكون الطلب انتهت مراجعته من خلال المسئولين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

ظهور حالة الطلب (متقدم) يكون الطلب تحت المراجعة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ظهور حالة الطلب (مؤهل) يكون الطلب قد تمت الموافقة عليه وحصول المتقدم على الدعم المالي.

وبذلك نكون تعرفنا على رابط وخطوات تقديم حافز الجديد 1444 وكذلك التعرف على شروط التقديم على حافز وأيضا طريقة التقديم في حافز عبر طاقات والاستعلام عن أهلية حافز من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.