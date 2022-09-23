نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي ورابط تسجيل الدخول 1444 للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي ورابط تسجيل الدخول، يهتم جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بمعرفة رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي فهي حلقة الوصل الرئيسية بين كل أطراف العملية التعليمية كما يستمع الطلاب من خلالها إلى شرح الدروس بطريقة التعليم عن بعد وحل الاختبارات المختلفة ويقوم المعلمين بوضع الأنشطة والتدريبات والواجبات الخاصة بكل درس ويستطيع الطلاب الدخول إلى المنصة لحلها بكل سهولة كما تمكن المنصة أولياء الأمور من الإطلاع على مناهج أبنائهم والتعرف على مستوياتهم وغيرها من الخدمات الكثيرة المختلفة التي تقدمها المنصة لكل أطراف العملية التعليمية، وفي هذا المقال سنقدم لكم رابط الدخول إلى المنصة.

منصة مدرستي خطوات إنشاء حساب جديد

يمكن أن يقوم ولي الأمر بعمل حساب بالمنصة يتمكن من خلاله هو والطالب من الدخول بكل سهولة وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة.

من الصفحة الرئيسية يقوم ولي الأمر بالضغط على زر إنشاء حساب جديد.

يقوم بإدخال الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال وباقي البيانات المطلوبة ثم يضغط على تحقق.

يقوم بإدخال كلمة المرور المرسلة عبر جواله ويضغط على زر تسجيل.

بعد تسجيل الحساب يستطيع ولي الأمر أو الطالب الدخول عن طريق كتابة الاسم وكلمة المرور ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول للمعلمين

يمكن للمعلمين تسجيل الدخول إلى المنصة وإنجاز العديد من العديد من المهام الدراسية ويمكن الدخول من خلال الخطوات التالية:

يقوم المعلم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة بعد ذلك يقوم بالضغط على تسجيل الدخول ويضغط على حساب مايكروسوفت اوفيس يقوم المعلم بتسجيل البيانات المطلوبة ثم يتوجه بالدخول إلى القائمة الخاصة بالمعلمين ويمكن للمعلم رفع واجب مدرسي عبر المنصة من خلال الدخول إلى الحساب الخاص به ثم يضغط على زر الواجبات المدرسية ويقوم برفع وكتابة الأسئلة وتاريخ رفع الواجب والوقت المتاح أمام الطالب لحله بعد ذلك يقوم بالضغط على زر حفظ ويمكن للطالب الدخول وحل الواجبات فبعد أن يقوم بتسجيل الدخول يقوم بالضغط على خيار الواجبات لتظهر له كافة المواد الموجود عليها واجبات مقررة ويختار الطالب المادة التي يرغب في حل الواجب الخاص بها وبعد الانتهاء يقوم بالضغط على زر رفع.