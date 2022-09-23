نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل السيارات بنك التنمية الاجتماعية وأهم الشروط المطلوبة التي يبحث عنها دائما كثير من المواطنين داخل المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك عدة طرق للاستفادة منها لشراء سيارة جديدة أو حتى مستعملة. وسوف نقدم لكم من خلال المقال اليوم طريقة تمويل السيارات بنك التنمية الاجتماعية وأهم الشروط المطلوبة التي يبحث عنها دائما كثير من المواطنين داخل المملكة لكي يتمكنوا من الاستفادة بهذا التمويل ولكن بعد معرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بشروط التمويل المحددة من خلال بنك التنمية الاجتماعية والمستندات المطلوبة وتفاصيل تمويل السيارات المقدمة من البنك، لهذا سوف نعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بتمويل السيارات من خلال السطور التالية.

تمويل السيارات بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية تمويل يصل قيمته إلى حوالي 200,000 ريال ويمكن لأي شخص أن يقوم بتقديم طلب للحصول على هذا التمويل وذلك من خلال التفاصيل التي تتضمن الآتية

قام البنك بتخصيص 100,000 ريال سعودي للقروض العامة أما بالنسبة لقروض الأجرة الخاصة قام البنك بتحديد مبلغ يصل إلى 150,000 ريال سعودي، أما بالنسبة لقروض النقل المدرسي قام بنك التنمية الاجتماعية بتحديد 200,000 ريال سعودي وتعتبر هذه النسبة هي الحد الأقصى لقيمة التمويل.

شروط تمويل سيارة من بنك التنمية الاجتماعية

يمكنك أن تكون بتقديم طلب تمويل سيارة من قبل بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة ولكن يوجد بعض الشروط التي تم تحديدها لجميع العملاء لكي يضمن البنك السداد وتتضمن الشروط كالآتي،

يجب تقديم جميع البيانات التي تهتم المعلومات الائتمانية الخاصة بهذا الشخص لكي يتمكن من الحصول على التمويل.

في حالة المخالفات التي تشمل المخالفات المرورية أو الجنائية أو غيرها من هذه الأمور البنك غير مسؤول عنها نهائيا وذلك من خلال القانون المحدد من قبل المملكة السعودية.

في حالة تعرض المركبة أو العميل لأي مشكلة لا يوجد علاقة للبنك بسبب هذه المشكلة.

لا يوجد أي تعويضات أو مطالبات في حالة عدم سداد أقساط التأمين والبنك غير مسؤول نهائياً عن تجديد الوثيقة التأمينية الخاصة بالسائق أو المركبة نهائياً.

في حالة الإخلال بأي بند من بنود الاتفاق مع البنك يحق للبنك وقتها أن يقوم بالحجز على السيارة وبالتالي ينبغي على العميل وقتها سداد المبلغ كله.

أهم المستندات المطلوبة للتمويل السيارة

يوجد بعض المستندات المحددة من قبل بنك التنمية الاجتماعية ينبغي توافرها وتتضمن الآتي،

يجب تجهيز صورة من بطاقة الهوية الوطنية والرقم الآيبان الخاص بالشخص.

يجب أن يكون رقم الهاتف مسجل في منصة أبشر الإلكترونية وكتابة العنوان الشخصي بشكل صحيح.