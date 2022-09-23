نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض المتقاعدين من بنك الراجحي تمويل يصل إلى 2 مليون ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام بنك الراجحي بتحديد شروط المتقاعدين من بنك الراجحي للحصول على تمويل يصل إلى 2 مليون ريال سعودي والسداد على خمس سنوات بجانب أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث يهتم البنك دائما بتقديم أفضل الخدمات لجميع العملاء ويقوم بتقديم العديد من الخدمات المصرفية لجميع الأفراد سواء كان تمويل عقاري أو قروض للسيارات أو المتقاعدين أو تمويل شخصي، لهذا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بالشروط للحصول على قرض المتقاعدين من بنك الراجحي وخطوات التقديم وأهم المزايا التي يقوم بتقديمها البنك للمتقاعدين.

شروط قرض المتقاعدين من بنك الراجحي

بنك الراجحي قام بتحديد بعض الشروط المطلوبة لإمكانية الحصول على تمويل شخصي سريع للمتقاعدين الذي أعلن عنه البنك والشروط تتطلب الآتي،

أولا يجب أن يكون هذا المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة بشكل دائم.

تصل قيمة الرسوم الإدارية إلى 500 ريال سعودي وتكلفة التمويل حوالي 12 %

يجب أن يكون عمر هذا الشخص المتقدم على الأقل 70 عام ولا يتعدى هذا العمر والراتب الخاص بالتقاعد يصل إلى 1900 ريال.

أما بالنسبة لسداد تكون على فترات طويلة مبلغ حوالي 900 ريال سعودي على مدار الشهر ويجب أن يكون المتقدم كامل الأهلية ومن الفئات المتقاعدة.

خطوات التقديم على قرض المتقاعدين

يمكنكم معرفة خطوات التقديم على قرض المتقاعدين المقدم من بنك الراجحي يشمل الآتي،

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي والضغط على تسجيل دخول. تبدأ باختيار قرض المتقاعدين وأضافت البيانات الشخصية بشكل صحيح والتي تشمل، رقم الهاتف والهوية والعنوان الخاص بك والحساب البنكي وكتابة البيانات بشكل صحيح. يجب الإطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها وتحديد مبلغ التمويل والضغط على التالي وسوف تقوم بانتظار مراجعة البيانات والرد عليك وفي حالة الموافقة سوف يتم تحويل المبلغ المطلوب إلى الحساب الشخصي الخاص بك.

مزايا الحصول على قرض المتقاعدين من الراجحي

يسهل البنك سداد القرض بتكاليف بسيطة دون حاجة تحويل الراتب.

يبدأ التمويل من ثمان آلاف ريال سعودي حتى 2 مليون ريال لحد أقصى ولا يوجد أي رسوم للتكافل.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتم السداد لمدة 60 شهر.