نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تعلن عن مدة فترة السماح بعد انتهاء الزيارة العائلية بالمملكة وشروط التمديد الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل آلاف الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية عن طول فترة السماح بعد استكمال زياراتهم العائلية، حيث تعد تأشيرات الزيارة العائلية من أهم المزايا التي تقدمها الحكومة السعودية للعاملين في المملكة، فضلاً عن أن المملكة تعمل على تسهيل كافة الاجراءات الهامة من أجل استكمال الزيارة العائلية المنوط بها، وفي السطور التالية نوضح لكم شروط تمديدها.

ما هي مدة السماح بعد انتهاء الزيارة العائلية؟

أوضحت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أن فترة السماح بعد انتهاء الزيارة العائلية هي ثلاثة أيام فقط، وإذا تجاوز الفرد هذه الفترة، فقد تم تمديد الزيارة العائلية ولا يمكن تجديدها، وأن التأشيرة قبل ستة أيام من تاريخ انتهاء صلاحيتها ويمكن تمديدها عدة مرات طالما أن المدة الإجمالية للإقامة بأكملها من بداية الزيارة لا تتجاوز 180 يومًا، وهذا ينطبق على الجميع باستثناء السوريين.

نوع تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تقدم المملكة نوعين من التأشيرات العائلية وهي على النحو الاتي:-

تأشيرة دخول واحدة: تسمح لك بالبقاء في المملكة العربية السعودية لمدة 30 يومًا ثم العودة إلى بلدك دون تجديد.

تأشيرة دخول متعددة: حتى 90 يومًا مع إمكانية التمديد.

شروط تمديد تأشيرة المعالين في السعودية

هناك بعض شروط تمديد التأشيرات العائلية موضحة في جواز السفر السعودي تتمثل في الاتي:-

يجب أن يكون لدى الزوار جواز سفر ساري المفعول.

أن تكون تأشيرة الأسرة سارية المفعول.

لا توجد مخالفات مرورية من قبل الزوار.

دفع رسوم التجديد بما يعادل 100 ريال سعودي.

كيفية تمديد التأشيرة العائلية

من الممكن القيام بتمديد التأشيرة العائلية لكافة الراغبين في ذلك وفقًا للخطوات التالية:-