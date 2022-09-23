نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق حساب المواطن والأوراق المطلوبة للتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استحقاق حساب المواطن، فقد قامت وزارة الموارد البشرية بوضع بعض الشروط لمن يستحق حساب المواطن، حيث أن حساب المواطن من أكثر البرامج التي تقوم بخدمة المحتاجين في المملكة، ووضعت هذه الشروط لوصول الدعم لمن يستحقه.

شروط استحقاق حساب المواطن

لكي يعرف المتقدم إذا كان مستحقًا للحصول على حساب المواطن أم لا يجب عليه معرفة شروط الاستحقاق وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فلا تمنح هذه الخدمة لغير السعوديين.

يتم التغاضي عن شرط الجنسية في حالة إذا كانت المتقدمة زوجة لسعودي الجنسية، وكذلك إذا كان المتقدم ابن لسعودي الجنسية، كذلك إذا كان المواطن معه بطاقة تنقل.

يجب أن يكون المتقدم من المقيمين في المملكة بشكل مستمر، فإن كان مقيمًا خارج البلاد لن يحصل على حساب المواطن.

إذا كان المتقدم من المسجونين ففي هذه الحالة لن يحصل على الدعم.

سيتم الاطلاع على البيانات ويجب أن تكون مطابقة للبيانات في السجلات الحكومية، وإن وجد أي اختلاف لن يحصل على حساب المواطن.

ألا يكون المتقدم يحصل على معاش آخر من جهة أخرى.

كيفية التسجيل في حساب المواطن

تستطيع التقديم في حساب المواطن وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى حساب المواطن الرسمي.

اضغط على تسجيل جديد.

قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي: (الاسم ـ رقم هويتك الوطنية ـ تاريخ ميلادك ـ رقم الهاتف ـ ورمز التحقق المرئي).

اضغط على تسجيل.

بعدها قم بتسجيل الدخول عن طريق رقم هويتك وكلمة المرور.

أدخل رمز التحقق بعدها اضغط على دخول.

ستظهر قائمة بها العديد من الخيارات اختر (تعبئة استكمال طلب).

ادخل البيانات المطلوبة.

تأكد من البيانات التي قمت بإدخالها.

اضغط على الموافقة على الشروط.

ثم اضغط على تقديم الطلب.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

يجب تقديم الأوراق التي تثبت صحة البيانات التي قمت بتسجيلها حتى يتم حصولك على حساب المواطن وهذه الأوراق هي:

كشف يبن تفاصيل دخلك.