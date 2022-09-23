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عمر شويل - جدة كم فترة دراسة الأهلية في حساب المواطن 1444حيث تم توفير رابط خاص لمعرفة نتيجة أهلية حساب المواطن، كذلك توفرت خدمة الاطلاع على أسماء المستحقين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك يستطيع المواطن بتقديم أي شكوي في حالة حدوث أي مشكلة.

دراسة الأهلية حساب المواطن 1444

لكي تستفيد من حساب المواطن يحب توافر عدة شروط، ومنها ما يلي:

أن يكون المواطن من أصل سعودي ولا ينتمي لأي جنسية أخرى.

يجب أن يكون المواطن مستقرًا في المملكة، ولا يغيب عن المملكة أكثر من تسعين يومًا.

ألا يكون من أصحاب المكانة المرموقة في الدولة.

ألا يكون ممن عليهم أحكام بالسجن، وألا يكون من المسجونين.

أن تكون البيانات التي تم تسجيلها متوافقه مع البيانات المسجلة في الجهة المتقدم إليها.

متى تعلن أهلية حساب المواطن 1444

حتى الآن لم يتم الإعلان عن أهلية حساب المواطن بشكل رسمي، ولكن يستطيع المواطن الاطلاع على ذلك من خلال موقع حساب المواطن الإلكتروني، وذلك عن طريق حسابك الخاص في البرنامج، بعدها تستطيع زيارة الرابط الرسمي ومعرفة النتائج.

كم فترة دراسة الأهلية في حساب المواطن 1444

قامت وزارة التنمية الاجتماعية في السعودية بإنشاء حساب المواطن بعد إصدار هذا القرار من قبل الملك سلمان، وبعدما يقدم المواطن البيانات الخاصة به، يتم مراجعة هذه البيانات والتأكد من صحتها، ففترة دراسة الأهلية تعتمد على مراجعة البيانات المقدمة، ويتم مراجعة هذه البيانات في يوم 10 وذلك شهريا، ومدة الإعلان عن النتيجة تكون بعد شهر، ويحدد الراتب بناء على عدد الأفراد والحالة المادية الخاصة بكل مواطن.

ما معنى لم يتم دراسة الأهلية بعد في حساب مواطن

الكثير من المتقدمين للحصول على حساب المواطن تأتي لهم رسالة بأنه لم يتم دراسة الأهلية بعد وسبب ذلك ما يلي: