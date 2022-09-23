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عمر شويل - جدة استعلام عن طلب زيارة عائلية خلال وزارة الخارجية برقم الجواز، تسمح الخارجية السعودية بالاستعلام عن الطلبات المقدمة إليها من أجل الحصول على تأشيرات الزيارة العائلية ، وأي شخص يرغب في استضافة أفراد الأسرة في المملكة العربية السعودية للإقامة معهم لفترة من الوقت ، مع السماح أيضًا بالحصول على التأشيرات السياحية وتطبيقها إلكترونيًا، جميع الخدمات متوفرة عبر الإنترنت في إطار التحول الرقمي للحكومة السعودية.

استعلام عن طلب زيارة عائلية خلال وزارة الخارجية برقم الجواز

يمكنك التحقق من طلب الزيارة العائلية من خلال رقم الطلب ومتابعة التأشيرة الصادرة عن وزارة الخارجية السعودية ، والخطوات المحددة كالتالي:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية .

. اذهب إلى الصفحة الرئيسية وتحقق من طلبات التأشيرة.

أدخل نوع الاستعلام ورقم الطلب ورقم السجل والرمز المرئي.

ثم انقر فوق رمز “الاستعلام”.

هنا سيتم نقلك إلى صفحة جديدة بها جميع البيانات المتعلقة بالطلب.

موعد تقديم طلب الزيارة العائلية

تقديم طلب زيارة متاح على مدار العام ، ما عدا موسم الحج ، مع العلم أنه تم تحديد فئات معينة على أنها لها الحق في تقديم طلب زيارة عائلية ، بما في ذلك (الزوج – الزوجة – الطفل – الأب أو الأم – الزوج – أخت الزوج والزوج). الأخ – الجد أو الجدة).

وزارة الخارجية استعلام عن تأشيرة

جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

يجب أن يكون لدى السكان تصريح عمل وليس إقامة شريك.

لا تتقدم بطلب تأشيرة زيارة عائلية لأكثر من زوجة واحدة.

تأشيرة إقامة صالحة لمدة 90 يومًا أو أكثر وقت تقديم الطلب

لا تتقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة عائلية لابنك فوق سن 18.

دفع جميع الرسوم المطلوبة بالمبالغ التالية: تأشيرة 14 يومًا 2104 ريال سعودي – تأشيرة لمدة 180 يومًا 3134 ريالًا سعوديًا – تأشيرة لمدة عام 5،193 ريال سعودي – تأشيرة لمدة 730 يومًا 8282 ريال سعودي

البحث عن طلب مقدم وزارة الخارجية

يمكنك البحث عن الطلبات المقدمة إلى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية من خلال منصة التأشيرات باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع معالجة التأشيرة وأدخل رقم جواز السفر الخاص بك.

حدد جنسيتك الحالية.

تحديد نوع التأشيرة.

حدد الوجهة.

أدخل الرمز الظاهر في الصورة.

انقر للبحث

روابط للاستعلام عن طلبات الزيارة العائلية

يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الوصول إلى طلبات الزيارة العائلية المقدمة إلكترونياً إلى وزارة الخارجية من خلال منصة تأشيرة وزارة الخارجية ، وإدخال رقم الطلب ، ورابط التقدم بطلبات الزيارة العائلية.