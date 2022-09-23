نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكني تسجيل الدخول 1444 الخطوات بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سكني تسجيل الدخول 1444 الخطوات بالتفصيل ، حيث أنه برنامج دعم تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية فهو عدداً من الأنواع المختلفة التي تتوافق مع رغبة وحاجة المواطن السعودي لها، وقد قام أيضاً صندوق التنمية العقارية الكثير من برامج الدعم والذي يصل المبلغ المالي لها إلي مائة 100 ألف ريال سعودي، ومن خلال هذا المقال سنوفر المعلومات التي تتعلق بخطوات تسجيل الدخول في برنامج سكني السعودي.

سكني تسجيل الدخول

يوجد الكثير من الخطوات التي يجب أن يتم إتباعها حتى يستطيع اي شخص التسجيل في دعم سكني الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمساعدة مواطنيها، وتتمثل الخطوات في التالي:

الدخول المباشر على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة سكني.

تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بصاحب الطلب.

في حالة إذا لم يكن يوجد رقم الهوية الوطنية خاص به عليه القيام بتسجيل رقم الإقامة.

تسجيل تاريخ الميلاد الخاص بصاحب الطلب بالتقويمين الهجري والميلادي إذا تطلب الأمر ذلك.

إدخال رمز التحقق من الصورة.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة متابعة.

وفي نهاية الخطوات إذا كانت جميع الخطوات والبيانات المطلوبة صحيحة سيتم قبول الطلب.

الشروط التسجيل في برنامج دعم سكني

من خلال هذا المقال سوف نعرض كافة الشروط المطلوبة الخاصة بالتسجيل في برنامج سكني وذلك لكل من يريد التسجيل فيه والاستفادة منه، وذلك بالنسبة للزوج:

في حالة إذا كانت الأسرة تتكون من زوج وزوجه فقط.

إذا كانت الأسرة تتكون من زوج وزوجه وولد واحد أو أكثر.

في حالة إذا كان الأولاد الذكور غير متزوجون ولم تتعدى أعمارهم عن 25 عام.

في حالة وجود اولاد إناث ولم يتزوجن بعد.

أما بالنسبة للشروط الخاصة بالزوجة تتمثل في الآتي: