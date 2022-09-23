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عمر شويل - جدة لمعرفة كيف تحصل على ارض مجانية من برنامج سكني؟ فانت تحتاج إلى دخول المنصة الوطنية الموحدة على حسابي أو بوابة سكني ومعرفة شروط التقديم على الأراضي المجانية، حيث يتم حجز الأراضي المجانية التي يتم الإعلان عنها، ويتم اختيار المنطقة من خلال مخطط الأراضي المتاح، كما أعلن برنامج سكني عن طرح 2957 قطعة أرض مجانية في 8 مخططات سكنية .

كيف تحصل على ارض مجانية من برنامج سكني؟

تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن خدمات سكني في السعودية سهولة تملك المواطن المسكن الأول، لذلك أعلنت عن مخططات الأراضي السكنية المجانية التي تم طرها للمواطنين، ويتم التقديم عليها من الدخول على رابط منصة سكني من أجل حجز أراضي سكنية لتحقيق حلم تملك مسكن، وهذا يحتاج التسجيل بالموقع، ثم معرفة الشروط وتطابقها على المتقدم، ثم التقديم الإلكتروني.

كيفية حجز الأراضي السكنية المجانية

إن خطوات كيف تحصل على ارض مجانية من برنامج سكني؟ تكون من خلال خطوات بسيطة وسهلة بينتها منصة سكني وهي:

الدخول على منصة سكني الإلكترونية.

ثم تسجيل بيانات الدخول (اسم المستخدم- كلمة المرور).

بعد ذلك اختيار المنتجات السكنية.

ثم اختيار البناء الذاتي، ومنها الدخول على الأراضي.

يحولك إلى المشاريع المتاحة من الأراضي عن طريق البحث.

وهنا تختار المشروع بحسب المنطقة، ثم اختر المعاينة من خرائط الموقع.

رحلة مستحقي الدعم بالأراضي السكنية

هذا فيديو يشرح طريقة التقديم على الأراضي السكنية للمستفيد بحسب مخططات الأراضي المتاحة، والشرح بالخطوات حتى التوقيع على عقد الدعم السكني، حيث أن القيمة السوقية للأرض مخفضة بالكامل.

مخططات الأراضي السكنية المتاحة

تم طرح 2957 أرض مجانية في عدد 8 مخططات أراضي سكنية وهي:

في منطقة الرياض بمحافظة الدواومي عدد (109) أرض.

ومخطط في ثاق مكون من 77 أرض سكنية.

أما المنطقة الشرقية تضم مخططين بمجموع 406 أرض سكنية.

وفي منطقة المدينة المنور بمحافظة المهدد تضم 713 قطعة أرض.

بينما في مكة المكرمة تضم محافظة الطائف عدد 903 قطعة أراضي.

التقديم إلكتروني لـ حجز الأراضي المجانية السكنية عبر البوابة الإلكترونية لموقع سكني الذي يقدم تسهيلات