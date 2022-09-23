بدأت فعاليات اليوم الوطني السعودي 92 في جميع مدن المملكة جدول الحفلات عروض جوية/ عسكرية/ بحرية

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عمر شويل - جدة انطلاق فعاليات اليوم الوطني السعودي 92 في جميع مدن المملكة، قائمة طويلة من الاحتفالات والفاعلين في انتظار السكان والمقيمين وكذلك زوار المملكة العربية السعودية خلال الساعات القادمة، حيث تبدأ فاعليات اليوم الوطني بداية من اليوم الخميس 22 سبتمبر، علما بأن اليوم الوطني السعودي هو يوم 23 سبتمبر من كل عام، وتحتفل المملكة بالعيد ال 92 منذ توحيد المملكة عام 1932 علي يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، لذلك ننشر جدول الحفلات عروض جوية/ عسكرية/ بحرية، وذلك تحت شعار هي لنا دار تقام فاعليات اليوم الوطني للعام الحالي 1444.

انطلاق فعاليات اليوم الوطني السعودي 92

فعليا تنطلق فاعليات اليوم الوطني السعودي 92 تحت شعار هي لنا دار للعام 1444، وذلك بداية من يوم 18 سبتمبر وتستمر لمدة 9 ايام في جميع مدن المملكة العربية السعودية، إلا أن الإجازة الرسمية بمناسبة تلك الذكري المميزة تبدأ من يوم الخميس 22 سبتمبر وحتي السبت 24 سبتمبر فقط، ومن ثم تصبح إجازة الموظفين بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 هي ثلاثة أيام متواصلة.

حفلات اليوم الوطني السعودي 92

باقة من أشهر الفنانين في الوطن العربي يجتمعون من أجل إحياء حفلات اليوم الوطني السعودي 92 في المملكة العربية السعودية، حيث يشهد نادي الأحساء الادبي الاوبرت المنتظر لمدة 50 دقيقة، أما عن حفلات المغنين والفنانين الشهيرة اليكم جدول تلك الحفلات

يقام حفل ماجد المهندس يوم 22 سبتمبر في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

حفل احلام في 23 سبتمبر علي مسرح ابوبكر سالم.

يقام حفل الفنان رابح صقر في 23 سبتمبر مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

حفل عبادي الجوهر في 23 سبتمبر علي مسرح ابوبكر سالم.

حفل انغام وأحمد سعد في 24 سبتمبر علي مسرح بنش مارك بجدة.

حفل الفنان القدير محمد عبده في 24 سبتمبر علي مسرح طلال مداح بأبها.

احتفالات اليوم الوطني السعودي 92

من المؤكد أن معالي المستشار تركي آل الشيخ ينظم حفل مهيب لليوم الوطني السعودي، ومن خلال تنظيم الهيئة العامة للترفيه في السعودية سوف تقام في اليوم الوطني السعودي 92 باقة من اروع عروض الطيران والتي وصفت بأنها أكبر عرض جوي في تاريخ المملكة العربية السعودية، ومن أجل مشاهدة هذا العرض فإنه يتوجب تواجدك في واحدة من تلك المواقع (كورنيش الخبر/ حديقة ام عجلان بالرياض/ كورنيش جدة)، أما عن تفاصيل الاسعار لحضور العروض الجوية فإن سعر تذكرة الدخول مجانية والعرض سوف يقام بداية من الساعة 4.15 مساء حتي 5.30 مساء في الخبر، ومن الساعة 4.00 مساء حتي 5.15 مساء في الرياض.

من المقرر كذلك ان ينطلق اوبرت اليوم الوطني السعودي 92 في نادي الأحساء الادبي تحت عنوان شموخ النخيل، وهو اوبرت يتضمن 7 لوحات غنائية فريدة ومميزة، وذلك للتعبير من خلالها عن الفخر بتلك المناسبة وسوف تكن مدة هذا الاوبرت 50 دقيقة.

خدمات تهنئة اليوم الوطني السعودي 92

باقة روعة من خدمات التهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 بالإنجليزية والعربية تجدها مقدمة من خلال موقع ثقفني، وسوف نوفر لكم روابط تلك الرسائل المميزة والصور الجديدة من أجل تهنئة الاهل والاحباب بطريقة مميزة

اجمل صور اليوم الوطني السعودي 92

من أجل تهنئة اليوم الوطني السعودي 92 بصور مميزة، نطرح عليكم باقة روعة من تلك الصور الجديدة والجميلة بمناسبة عيد السعودية 92، ومن أجل أن تتمكن من إرفاق تلك الصور مع بعض الرسائل التي يمكنك الوصول إليها من خلال خدمة معايدات اليوم الوطني السعودي المقدمة من خلال موقع ثقفني، وقد وفرنا لكم كافة تلك الروابط في الفقرة السابقة

هذاو ويمكنكم الحضور الرسمي ومشاهدة احتفالات اليوم الوطني السعودي 92 من خلال شاشة التلفزيون، أو من خلال التوجة مباشرة إلي تلك الأماكن المقرر بنا إقامة الحفلات، هذا وقد وفرنا لكم جدول الاحتفالات في التقرير.