نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة ريف تسجيل الدخول للأسر المنتجة عبر reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من برنامج دعم ريف ويبحثون دائماً عن طريقة التسجيل والشروط المطلوبة حتى يستطيع الشخص استكمال التسجيل، وما هي الإجراءات المطلوبة التي لابد أن تتبع في ذلك الأمر، ونظراً لزيادة هذه التساؤلات فإننا من خلال هذا المقال سنوضح لكم معلومات عن بوابة ريف تسجيل الدخول للأسر المنتجة.

بوابة ريف تسجيل الدخول للأسر المنتجة

يستطيع الأشخاص أن يقوموا بتسجيل الدخول لبوابة ريف الخاصة بالأسر المنتجة حتى يحصلون على جميع الخدمات الخاصة بالدعم، والتي تكون متاحة لتلك الأسر بعد أن تتوفر الشروط المحددة من وزارة الزراعة، وإليكم بطريقه التسجيل وهي كالآتي:

أولاً لابد من الدخول لرابط بوابة ريف.

تضغط فوق خانة تسجيل الدخول.

تدخل رقم الهوية.

تقوم بكتابة كلمة السر.

تملأ الرمز المرئي.

تضغط على خانة تسجيل الدخول.

تطلع على جميع الخدمات المقدمة من البوابة بمنتهى السهولة.

شروط التسجيل بدعم الريف

حددت وزارة الزراعة بعض الشروط لابد من توفرها بالأشخاص الذين يرغبون في التسجيل بالبرنامج، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

ضرورة كون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية.

ترفق كافة الوثائق التي تكون مؤكدة لمزاولة الشخص الراغب في التقديم للزراعة.

عدم تجاوز الدعم السنوي للمتقدم عن 54,000 ريال.

دخل المتقدم لا يكون أكثر من 6000 ريال.

وبالنسبة لفترة الدعم فتكون مرتبطة بالقطاع المحدد من البرنامج.

لابد أيضاً من تحقق شرط العمر شرط ألا يزيد عن 21 عام.

عدم إنتاج الشخص المتقدم لأي منتجات تكون غير قانونية.

الالتزام بإعداد الأشجار المحددة للفاكهة من دعم ريف.

مساحة الأرض التي يتم زراعة المحصول بها تكون من ضمن المقرر.

عدم تجاوز عدد برامج الدعم عن ثلاثة.

الالتزام بإعداد خلايا إنتاج العسل التي تم تحديدها من دعم ريف.

الاستعلام عن ريف عبر رقم الهوية

تستطيع أن تقوم بالاستعلام عن برنامج دعم ريف عبر استخدام رقم الهوية، والاتباع للخطوات التالية:

أولاً تذهب لرابط بوابة ريف.

تضغط على خانة الخدمات الإلكترونية.

تختار خدمة الاستعلام عن الدعم.

تملأ جميع البيانات التي يتم طلبها.

تضغط على خانة بحث.

سترى بعد ذلك جميع تفاصيل الاستعلام.

رقم دعم ريف المجاني

إن برنامج دعم ريف يقدم إليكم خدمات متعددة ولا سيما للأشخاص الذين يرغبون في التسجيل بالبرنامج، وهذا الرقم يضمن إليهم الراحة في أن يحصلوا على الخدمات المرادة، والإجابات عن كافة الاستشارات التي تخطر على بالهم ورقم الدعم الموحد الموضح في الصورة أعلاه.