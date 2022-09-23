نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني وقيمة الرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار التطوير والتحديث الشامل للخدمات، فقد أعلنت المملكة منذ وقت قريب، عن طريقة إصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني، تلك الخدمة التي تم تطويرها لتسهل الخطوات وتقلل الوقت المهدر في التردد على المكاتب للجهات المسئولة عن تنفيذ الخدمة، حيث اصبح الآن من السهل تقديم الطلب إلكترونياً ورفع الوثائق المطلوبة، وتحديد موعد لتنفيذ الخدمة في حالة تم طلب حضور صاحبها، كما تم تحديد قيمة رسوك إصدار جواز سفر إلكتروني في السعودية للمواطنين ومتطلبات التجديد.

رسوم جواز السفر الإلكتروني

تم تصميم جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد ليضاهي أفضل التصميمات العالمية من مواد وخصائص أمنية تساعد على زيادة معدلات الأمن وصحة البيانات للجواز، مما يصعب التحايل أو التزوير له، حيث يحتوى على شريحة إلكترونية تحمل المعلومات الرئيسية لصاحب الجواز، وترفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات، ويمكن قراءة تلك البيانات عبر البوابات الإلكترونية لعبور المطارات عبر خاصة التحقق، كما توجد صورة لصاحب الجواز المطبوعة بطرق حديثة، لا تقبل الإزالة أو التعديل وحول رسوم إصدار جواز السفر الإلكتروني فهي:

قيمة رسوم الجواز الإلكتروني 300 ريال لمدة خمس سنوات.

قيمة رسوم الجواز لمدة 10 سنوات هي 600 ريال وذلك للأشخاص لمن أتم سن 21 عام.

مميزات جواز السفر الإلكتروني:

وجود شريحة إلكترونية لرفع مستوى أمان البيانات

خاصة التحقق والقراءة الألية

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طريقة إصدار جواز السفر الإلكتروني السعودي

يجب على من يرغب في إصدار جواز السفر الإلكتروني معرفة ما هي المتطلبات وطريقة التقديم وهي كما يلي:

يجب أن يكون لك حساب على منصة أبشر

يحب سداد رسوم جواز السفر الإلكتروني من القنوات البنكية ورسوم توصيل الجواز

يتم الدخول على منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

القيام بحجز موعد من خلال خدمات الجوازات.

تعبئة استمارة إصدار أو تجديد جواز السفر الإلكتروني والمتوفرة على الموقع الرسمي للجوازات.

تقديم أصل الهوية الوطنية وصورة منها، وصورتان شخصيتان، وإحضار الجواز القديم في حالة طلب التجديد.

التعرف على المستندات أو الوثائق الحكومية المطلوبة لاستخراج الجواز الإلكتروني

توصيل الجواز الإلكتروني

طلب جديد

اختيار وجهة وصول الوثيقة

إتمام عملية الدفع

اختيار الشخص المطلوب توصيل الجواز الإلكتروني له

طباعة نموذج طلب السحنة وحفظ لقطة للشاشة وتقديمها لموظف الجوازات.



بعد اكتمال الطلب وسداد الرسوم يتم استكمال ما سيتم طلبه وإصدار الجواز الإلكتروني.