نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات اليوم الوطني 92 الرياض أبرزها الألعاب النارية والعروض الجوية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني 92، أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عند عدد من الفعاليات المتنوعة في العديد من مناطق المملكة، وذلك لأهمية ذلك اليوم عند السعوديين وكذلك من اجل إسعاد المواطنين وخلق جو من التآلف بين أبناء الوطن، ومن خلال مقال اليوم سوف نتعرف على فعاليات اليوم الوطني 92 الرياض، و مواعيدها، و أماكن الاحتفال، فضلاً تابعوا معنا.
فعاليات اليوم الوطني 92 في السعودية
نظمت الهيئة العامة للترفيه في المملكة مجموعة من الفعاليات الرائعة في اليوم الوطني، ومن أهم هذه الفعاليات ما يلي:
- الألعاب النارية التي سوف تقام في عدة مناطق في المملكة العربية السعودية وتنقل هذه العروض مباشرةً على القناة السعودية الساعة التاسعة مساءً.
- العروض الجوية والعسكرية في الجو والعروض البحرية فوق الماء، ويستطيع جميع المواطنين حضورها، كما أنها سوف تبث على القناة السعودية مباشرةً الساعة الرابعة عصراً.
- الحفلات الغنائية التي سوف يشارك فيها نخبة من نجوم الوطن العربي في العديد من مدن المملكة.
- الفعاليات التفاعلية تحت رعاية وزارة الداخلية السعودية والتي تتضمن العديد من الأنشطة.
- عروض ثروة وطن والتي سوف تقام في سيرك دو سوليه من يوم 21 إلى يوم 24 سبتمبر 2022 م.
- الألعاب النارية والأنشطة الشخصية تحت شعار اليوم الوطني “هي لنا دار”.
فعاليات اليوم الوطني 92 الرياض
فيما يلي سنتعرف على الفعاليات التي سوف تُقام في مدينة الرياض خلال فترة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني 92، وهي كالآتي:
- الألعاب النارية في الثغر بلازا يوم 23 سبتمبر في الساعة التاسعة مساءً، وهي مجانية ويسمح بحضور الأطفال.
- عروض جوية في حديقة أم عجلان يوم 22 و 23 سبتمبر، الساعة الرابعة عصراً .
- العروض العسكرية في واجهة الرياض من 21 ألي 23 سبتمبر الساعة الخامسة عصراً.
- الحفلات الغنائية الفنانة أحلام، والفنان عبادي الجوهر في مسرح أبو بكر سالم يوم 23 سبتمبر 2022 م، وسوف تُطرح التذاكر يوم 15 سبتمبر الساعة التاسعة مساءً.
- مهرجانات اليوم الوطني في حراسي بارك حي السفارة من يوم 21 إلى 24 سبتمبر 2022 من الساعة الخامسة حتى الساعة 12 صباحاً، ويسمح بحضور الأطفال.
- فعالية عز الوطن في واجهة الرياض وتتضمن الفعالية عروض موسيقية حية للفرقة الموسيقية المشتركة، مشاركة القطاعات الأمنية، مسرح عمليات افتراضي، 12 جناحاً متنوعاً، أجواء حماسية مثيرة، تجربة سرية للأسرة والطفل، وسوف تكون يوم 21 إلى 24 سبتمبر من الساعة الخامسة عصراً حتى 12 صباحاً.
- بطولة كأس اليوم الوطني لقفز الحواجز في مقر قفز السعودية يوم 22 و 23 سبتمبر 2022 م.
- مسيرة الحرس الملكي في واجهة الرياض مقابل معرض الإكسبو يوم 23 سبتمبر من الساعة التاسعة مساءًا حتى العاشرة مساءا، وهي مجانية ويسمح بحضور الأطفال.
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