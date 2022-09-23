التسجيل في اعتماد 1444 Eitmad الاستعلام عن الراتب منصة اعتماد

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عمر شويل - جدة التسجيل في اعتماد 1444 تزداد معدلات البحث في الفترة الحالية في المملكة العربية السعودية عن التسجيل في منصة اعتماد للاستعلام عن الراتب 2022 وذلك بالتضامن مع التحويل الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة في السعودية لجميع الموظفين، حيث أنهم يمكنهم أن يستعلموا عن رواتبهم لهذا الشهر من خلال المنصة الإلكترونية اعتماد والتي تقدم عدد من الخدمات لهم فإن وزارة المالية أعلنت أن المنصة يمكن من خلالها الاستعلام عن الراتب وتوفر عدد من الخدمات المالية لهم وسوف نوضح كيفية الاستعلام عن الراتب من خلال منصة اعتماد وذلك من خلال موقع ثقفني.

التسجيل في اعتماد 1444

منصة اعتماد للاستعلام عن الراتب هي من أهم المنصات الإلكترونية التي اعتمدتها وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والتي توفر العديد من الخدمات المالية في القطاعات الحكومية والخاصة فهي تسعى إلى زيادة التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة وقوة الأنفاق الخاصة والجهات الحكومية بالاضافة الى انها تسهل عدد من الخدمات في القطاعات الحكومية على المواطنين وإمكانية الشراء والمنافسة على المشتريات والمنتجات المعروضة وتحرص على توفير الخدمات بشكل إلكتروني حيث ان المواطن لا يضطر الى الذهاب الى مكاتب العمل.

استعلام الراتب منصة اعتماد 1444

يمكن لجميع الموظفين فيها المملكة العربية السعودية الاستعلام عن الراتب لهذا الشهر من خلال منصة اعتماد باتباع الخطوات التالية

الضغط على الرابط اعتماد الإلكترونية

الضغط على تسجيل الدخول

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية

الضغط على الاستعلام عن الراتب

ثم يضغط الشخص على اعتماد أفراد لتظهر له عدد من الخدمات التي تقدمها المنصة

ثم يختار من بينها الاستعلام عن الراتب

ثم يضغط على البيانات المطلوبة ويحدد الشهر الذي سوف يستلم عنه

ثم بعد أن يتأكد من المعلومات التي أدخلها يضغط على استعلام

سوف تظهر له صفحة جديدة توضح الراتب بشكل تفصيلي لهذا الشهر

تعد منصة اهتمام من أهم المناسبات التي تقدمها الحكومة وذلك لأنها تحرص على توفير الوفد والجود للمواطنين وتقديم كافة سبل الراحة لهم فين استخدم التكنولوجيا والانترنت في المجالات الوظيفيه الحكوميه في المملكة من أحد أهداف رؤية المملكة لعام 2030 لذلك فهي تشجع جميع الأفراد على استخدام هذه الخدمات.