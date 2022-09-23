نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في اعتماد 1444 Eitmad الاستعلام عن الراتب منصة اعتماد في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل في اعتماد 1444 تزداد معدلات البحث في الفترة الحالية في المملكة العربية السعودية عن التسجيل في منصة اعتماد للاستعلام عن الراتب 2022 وذلك بالتضامن مع التحويل الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة في السعودية لجميع الموظفين، حيث أنهم يمكنهم أن يستعلموا عن رواتبهم لهذا الشهر من خلال المنصة الإلكترونية اعتماد والتي تقدم عدد من الخدمات لهم فإن وزارة المالية أعلنت أن المنصة يمكن من خلالها الاستعلام عن الراتب وتوفر عدد من الخدمات المالية لهم وسوف نوضح كيفية الاستعلام عن الراتب من خلال منصة اعتماد وذلك من خلال موقع ثقفني.
التسجيل في اعتماد 1444
منصة اعتماد للاستعلام عن الراتب هي من أهم المنصات الإلكترونية التي اعتمدتها وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والتي توفر العديد من الخدمات المالية في القطاعات الحكومية والخاصة فهي تسعى إلى زيادة التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة وقوة الأنفاق الخاصة والجهات الحكومية بالاضافة الى انها تسهل عدد من الخدمات في القطاعات الحكومية على المواطنين وإمكانية الشراء والمنافسة على المشتريات والمنتجات المعروضة وتحرص على توفير الخدمات بشكل إلكتروني حيث ان المواطن لا يضطر الى الذهاب الى مكاتب العمل.
استعلام الراتب منصة اعتماد 1444
يمكن لجميع الموظفين فيها المملكة العربية السعودية الاستعلام عن الراتب لهذا الشهر من خلال منصة اعتماد باتباع الخطوات التالية
- الضغط على الرابط اعتماد الإلكترونية
- الضغط على تسجيل الدخول
- ثم اختيار الخدمات الإلكترونية
- الضغط على الاستعلام عن الراتب
- ثم يضغط الشخص على اعتماد أفراد لتظهر له عدد من الخدمات التي تقدمها المنصة
- ثم يختار من بينها الاستعلام عن الراتب
- ثم يضغط على البيانات المطلوبة ويحدد الشهر الذي سوف يستلم عنه
- ثم بعد أن يتأكد من المعلومات التي أدخلها يضغط على استعلام
- سوف تظهر له صفحة جديدة توضح الراتب بشكل تفصيلي لهذا الشهر
تعد منصة اهتمام من أهم المناسبات التي تقدمها الحكومة وذلك لأنها تحرص على توفير الوفد والجود للمواطنين وتقديم كافة سبل الراحة لهم فين استخدم التكنولوجيا والانترنت في المجالات الوظيفيه الحكوميه في المملكة من أحد أهداف رؤية المملكة لعام 2030 لذلك فهي تشجع جميع الأفراد على استخدام هذه الخدمات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التسجيل في اعتماد 1444 Eitmad الاستعلام عن الراتب منصة اعتماد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.