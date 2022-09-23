نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض اليوم الوطني تمويل شخصي يبدأ من 5000 ريال بدون كفيل وبالتقسيط الميسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمناسبة اليوم الوطني بالسعودية تقدم العديد من الشركات المالية العديد من العروض الترويجية الجديدة التي تناسب تطلعات العملاء المختلفة ومن بين تلك العروض التمويل الشخصي الإضافي بكاش باك 1.92% حيث يستطيع المتقدم من الحصول على تمويل شخصي إضافي بقيمة مالية تبدأ من 5000 ريال وربما يصل إلى مليون و500 ألف ريال سعودي كحد أقصى ودون الحاجة إلى كفيل.

عرض اليوم الوطني تمويل شخصي يبدأ من 5000 لدى إمكان

شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية تقدم عروض تمويلية متنوعة للأفراد وبمناسبة اليوم الوطني السعودي تقدم شركة إمكان القرض الشخصي الإضافي بدون كفيل وأيضاً بعرض جديد وهو كاش باك بنسبة 1.92% كما قد تم تصميم التمويل الشخصي الإضافي بالعديد من المزايا الأخرى وهي

يتميز التمويل الشخصي الإضافي من إمكان بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما يتميز القرض الشخصي الإضافي من إمكان بأنه لا يحتاج إلى وجود كفيل.

يستطيع العميل من تقسيط مبلغ التمويل على أقساط شهرية ميسرة تبدأ من 12 شهر وربما تصل إلى 60 شهر.

5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى لقيمة التمويل وربنا يصل إلى 1500000 ريال سعودي.

يتمكن أيضاً العميل من طلب التمويل والحصول عليه اونلاين من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان.

شروط التمويل الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان

القرض الشخصي الإضافي من شركة إمكان للتمويل متاح بشروط ميسرة وهي

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كذلك يشترط أن يكون للمواطن المتقدم تمويل قائم.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم الغير محول راتبه الشهري على مصرف الراجحي راتبه لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

يبدأ سن المواطن المتقدم والمحول راتبه على مصرف الراجحي من 18 عام ولا يتعدى 60 عام.

المواطن الغير محول راتبه الشهري يبدأ السن من 23 عام ولا يتعدى 60 عام.

العملاء الغير محولين راتبهم الشهري لابد أن يكون على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن 3 أشهر.

كذلك مدة العمل للمتقدم المحول راتبه الشهري لا تقل عن شهر واحد فقط.

طريقة طلب التمويل الشخصي الإضافي لدى إمكان

يستطيع العميل الراغب في طلب التمويل الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان طلب التمويل اونلاين من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.