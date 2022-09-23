نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الإسكان التنموي الموحد لمستفيدي الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة الإسكان رقم الإسكان التنموي الموحد وذلك للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وغيرهم حتى يستطيعوا التواصل مع الوزارة والاستفسار عما يريدون، حيث إن برنامَج الإسكان يعمل على توفير وحدات سكنية للأسر الأشد احتياجاً لذلك، والذين هم تحت رعاية وزارة الموارد البشرية، والمسجلين أيضاً في الدعم السكني، كما يسعى لتحقيق العديد من الأهداف الأخرى بجانب الوحدات السكنية.

شروط الحصول على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

وضعت وزارة المواد البشرية بعض الشروط لابد من توافرها ف المتقدمين للاستفادة من الدعم السكني من مستفيدي الضمان وتتمثل هذه الشروط في التالي:

لاد أن يكون المتقدم من الحاملين للجنسية السُّعُودية.

كما يشترط أن يكون مقيماً دائماً داخل المملكة.

ألا يكون قد حصل على هذا الدعم من قبل.

لابد أن يكون المتقدم من المستفيدين من الضمان الاجتماعي أي مسجلاً به.

للأشخاص الذين لديهم مصدر دخل شهري غير الضمان لابد من دفع 800 ريال شهرياً.

أما الأشخاص الذين لا يمتلكون أي مصدر دخل يجب عليهم دفع 200 ريال شهرياً فقط.

رقم الإسكان التنموي الموحد

وفرت الوزارة عدد طرق للتواصل مع البرنامَج من بينها رَقَم الإسكان التنموي الموحد 199090 أو 0114070100، حيث يتم استقبال الاستفسارات والشكاوى من جميع المستفيدين كما يمكن أيضاً التواصل عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]، أو التواصل عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج.

خطوات التسجيل في الإسكان التَنموي لمُستفيدي الضمان

يتم التسجيل في الإسكان التنموي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي عن طريق الخطوات التالي:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان. الضغط على تسجيل دخول وتدوين رَقَم الهوية. التأشير على مربع أنا لست ربوت ثم التالي. تدوين البيانات المطلوبة. النقر بالموافقة على كافة الشروط. سيتم إرسال رسالة تحتوي على كود التحقق يتم تدوينه في موضعه. استكمال كافة البيانات المطلوبة. والرد على الأسئلة المطروحة. النقر على حفظ. يتم الانتظار حتى يتم مراجعة الطلب والرد بالقبول أو الرفض.

وإلى هنا نكون وضحنا لكم في هذا المقال رقم الإسكان التنموي الموحد وكذلك شروط الحصول على الوحدات السكنية من الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان وأيضاً خطوات التسجيل في الإسكان التنموي.