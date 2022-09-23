نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة دخول مزاد اللوحات الإلكترونية عبر أبشر وشروطه وكيفية حجز موعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة دخول مزاد اللوحات الإلكترونية تقدم وزارة النقل بالمملكة السعودية مزاد على اللوحات الإلكترونية بمزاد علني وذلك للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على هذه اللوحات بعد أن قامت الوزارة بالإعلان رسميا عن إمكانية تسجيل الدخول في المزاد عبر الإنترنت من خلال بوابة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة التي تقدم العديد من الخدمات الهامة لجميع المواطنين مثل تفعيل رخصة القيادة الرقمية، لهذا سوف نعرض لكم طريقة الدخول في المزاد اللوحات عبر أبشر وأهم الشروط للمشاركة في المزاد وطريقة حجز موعد حضور اللوحات.

طريقة دخول مزاد اللوحات الإلكترونية



وتضم منصة ابشر العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بسيارات بشكل عام مثل نقل ملكية المركبة، كما يمكنكم الدخول في المزاد الإلكتروني للوحات المرورية من خلال الحساب الخاص بك عبر منصة أبشر وسداد الرسوم المطلوبة للانضمام إلى المزاد من خلال هذه المنصة وذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الخدمات عبر الإنترنت والضغط على خدمات الأفراد.

بعد ذلك تقوم بإضافة بيانات تسجيل الدخول للحساب الشخصي الخاص بك وكلمة السر ثم الضغط على خدماتي سوف تجدها أمامك في قائمة الخيارات في الصفحة الشخصية.

بعد ذلك تقوم بالضغط على خدمات المرور سوف تظهر أمامك العديد من الخيارات تقوم باختيار مزاد اللوحات الإلكترونية بعد ذلك سوف تجد أمامك أرقام اللوحات المميزة التي تم طرحها في المزاد.

خطوات حجز موعد حضور مزاد اللوحات

يمكنك حجز موعد مزاد اللوحات من خلال إدارة المرور بعد الذهاب إلى موقع أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني.

واختيار أبشر خدمات الأفراد.

تبدأ بإضافة اسم المستخدم ورقم الهوية بشكل صحيح وكلمة المرور وتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك.

بعد ذلك تقوم بتحديد خدمة مواعيد .

ثم الضغط على إدارة المرور والضغط على خدمة حجز موعد وتحديد مزاد اللوحات.

شروط المشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية

ويوجد بعض الشروط التي تم تحديدها من قبل إدارة المرور للمشاركة في المزاد والحصول على أرقام مميزة سوف نعرض لكم التفاصيل كالآتي:

أولا يجب سداد الرسوم التي تم تحديدها للاشتراك في هذا المزاد. يمكن المشاركة بالمزاد بصرف النظر عن مدة صلاحية لوحة الترخيص يمكن الاشتراك في المزاد لجميع المقيمين بالمملكة السعودية سواء للمواطنين أو الوافدين ولا يوجد أي تمييز. لا يمنع وجود مخالفات مرورية على صاحب المركبة من المشاركة في هذا المزاد الإلكتروني.

الجدير بذكر ان من الممكن تجديد رخصة السير عن طريق ابشر للمواطن والمقيم، حيث تضم المنصة اكثر من 260 خدمة إلكترونية يمكن عملها دون عناء او الذهاب إلى مقرات الوزارات والمؤسسات الحكومية.