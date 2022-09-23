نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء إيداع دعم الريف لشهر سبتمبر 2022 وكيفية الاستعلام عنه في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، موعد صرف المساعدات الريفية لشهر سبتمبر 2022، تماشيا مع تقديم الحكومة السعودية الدعم المالي للعاطلين وأسرهم العاملين في القطاع الزراعي، حيث تعتبر وزارة الزراعة من أبرز الوزارات التي تعمل باستمرار على تطوير وبناء المملكة وتوسيع رقعة المنطقة الزراعية بالمملكة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، هذا وأن وزارة البيئة تعمل على دعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.
موعد صرف دعم ريف لشهر سبتمبر 2022
سيتم دفع منحة سبتمبر الريفية اعتبارًا من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 م يتوافق هذا أيضًا مع يوم 29 صفر 1444 هـ. هذا يعني أن هناك 3 أيام متبقية في تاريخ الاستحقاق الذي يبدأ اليوم، وكما سيتم دفع دعم المساعدة الريفية لشهر أكتوبر 2022 يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 الموافق 19 ربيع الأول 1444 هـ، هذا وأن المساعدة الريفية يتم صرفها في المواعيد التي حددتها الوزارة حتى أنه يمكن لكافة المستفيدين القيام بصرف المساعدة في بداية أول يوم من نزولها.
خطوات الاستعلام عن دعم ريف لعام 1444
يمكنك طلب الدعم المحلي برقم الهوية فقط باتباع الخطوات التالية:
- أولاً، انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة دعم ريف.
- انقر فوق رمز تسجيل الدخول، وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم انقر فوق رمز تسجيل الدخول.
- بعد ذلك، انتقل إلى الصفحة الرئيسية لبرنامج Reef وحدد وانقر على الخدمات الإلكترونية.
- سترى قائمة بالعديد من الخدمات التي يمكنك النقر فوقها طلبات دعم الأوراق بأرقام المعرفات.
- ستظهر نافذة طلب جديدة، أدخل رقم التعريف الخاص بك.
- انقر فوق رمز البحث وانتظر لحظة لرؤية نتائج استفسارات دعم Reef لهذا الشهر أمامك.
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