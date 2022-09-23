نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء إيداع دعم الريف لشهر سبتمبر 2022 وكيفية الاستعلام عنه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، موعد صرف المساعدات الريفية لشهر سبتمبر 2022، تماشيا مع تقديم الحكومة السعودية الدعم المالي للعاطلين وأسرهم العاملين في القطاع الزراعي، حيث تعتبر وزارة الزراعة من أبرز الوزارات التي تعمل باستمرار على تطوير وبناء المملكة وتوسيع رقعة المنطقة الزراعية بالمملكة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، هذا وأن وزارة البيئة تعمل على دعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

موعد صرف دعم ريف لشهر سبتمبر 2022

سيتم دفع منحة سبتمبر الريفية اعتبارًا من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 م يتوافق هذا أيضًا مع يوم 29 صفر 1444 هـ. هذا يعني أن هناك 3 أيام متبقية في تاريخ الاستحقاق الذي يبدأ اليوم، وكما سيتم دفع دعم المساعدة الريفية لشهر أكتوبر 2022 يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 الموافق 19 ربيع الأول 1444 هـ، هذا وأن المساعدة الريفية يتم صرفها في المواعيد التي حددتها الوزارة حتى أنه يمكن لكافة المستفيدين القيام بصرف المساعدة في بداية أول يوم من نزولها.

خطوات الاستعلام عن دعم ريف لعام 1444

يمكنك طلب الدعم المحلي برقم الهوية فقط باتباع الخطوات التالية: