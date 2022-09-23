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عمر شويل - جدة طريقة إجراء استعلام عن معلومات التأمين برقم الهوية الوطنية 1444. يمكن الاستعلام عن التأمين الطبي وذلك من خلال مجلس الضمان الصحي على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس ومعرفة جميع التفاصيل المهمة والمتعلقة بالتأمين الطبي دون الرجوع إلى المقرات أو الفروع الخاصة بمجلس التأمين الطبي.

استعلام عن معلومات التأمين الطبي 1444

يمكن الاستعلام عن معلومات التأمين الطبي وذلك من خلال مجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية وهذه الخدمة إلكترونية وفرها مجلس الضمان الصحي لتوفير الوقت والجهد للراغبين في معرفة التفاصيل اللازمة لذلك ويمكن الاستعلام برقم الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

طريقة إجراء استعلام عن معلومات التأمين برقم الهوية الوطنية 1444

أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية برنامج مجلس الضمان الصحي في 27 / 4 / 1420 والذي يشرف على أنظمة الضمان الصحي للعاملين في القطاع الخاص والعام في المملكة ويتم الاستعلام من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى موقع الاستعلام عن معلومات التأمين الطبي.

كتابة رقم الهوية الوطنية للمستخدم.

إدخال رمز التحقق المرئي للمستخدم.

النقر على إرسال.

سوف يتم ظهور بيانات التأمين الصحي للمستخدم.

كيف يمكن إجراء استعلام عن معلومات التأمين برقم الهوية

وفرت حكومة المملكة العربية السعودية طريقة إجراء استعلام عن معلومات التأمين برقم الإقامة لجميع الزوار والمقيمين داخل المملكة وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى موقع مجلس الضمان الصحي.

اختيار خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي.

إدخال رقم الإقامة.

تسجيل رمز التحقق المرئي للمستخدم.

ثم الضغط على إرسال.

الاستعلام عن معلومات التأمين الصحي من خلال منصة أبشر الإلكترونية 1444

يمكن الاستعلام عن معلومات التأمين الصحي وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية كما في الطريقة التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

ثم الضغط على خيارات الأفراد.

كتابة رقم الهوية الوطنية للمستخدم.

تسجيل كلمة المرور للمستخدم.

النقر على تسجيل الدخول.

إدخال رمز التحقق المرئي للمستخدم.

ثم الضغط على خدمات الأفراد.

ثم الضغط على الاستعلام عن التأمين الصحي للمستخدم.

ثم إتباع جميع التعليمات اللازمة وذلك للتعرف على معلومات التأمين الصحي.

طرق التواصل مع مجلس الضمان الصحي 1444

يمكن التواصل مع مجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال طرق التواصل التالية:

الرقم المجاني الموحد لمجلس الضمان الصحي: ( 920001177 ).

الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الضمان الصحي.

ونكون بذلك قمنا بالتعرف على طريقة إجراء استعلام عن معلومات التأمين برقم الهوية الوطنية والتعرف على إجراء استعلام برقم الهوية الوطنية وإجراء استعلام برقم الإقامة للمقيمين وأيضا الاستعلام عن التأمين الصحي من خلال منصة أبشر الإلكترونية ومعرفة طرق التواصل مع مجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية.