نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشكلة رفض حساب المواطن مستندات اثبات الاستقلالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الكثير من الأحيان يرفض حساب المواطن المستندات أو المرفقات المقدمة من المستفيدين. سواء كانت تلك المستندات خاصة بإثبات الاستقلالية أو خاصة بمتطلبات أخرى. ويجد بعض المستفيدين صعوبة في إرفاق المستندات مع أن الأمر بسيط جدًا ويمكن حل المشكلة من خلال معرفة ضوابط رفع المرفقات. ومتابعة رد البرنامج لأن في معظم الحالات يقوم المستفيد بالرفع ثم لا يتابع المشاكل أو الردود التي وردت من البرنامج. وبعد فترة قد تكون طويلة يجد نفسه مضطرًا إلى إعادة إرفاق المستندات. مع العلم أن التأخر في رفع المستندات بشكل سليم قد يكون سبب في وقف الدعم.

أنواع المرفقات في حساب المواطن

تتعدد أنواع المرفقات التي يجب رفعها في حساب المواطن. وهناك مستندات دائمة ترفع مرة واحدة وأخرى مستندات مؤقتة ترفع بشكل دوري. وبشكل عام تتنوع المستندات المطلوبة لتشمل ما يلي:

مستندات إثبات الاستقلالية .

. المرفقات الخاصة بالدخل.

إشعارات الجهات الرسمية حول الحالة الاجتماعية أو السكن أو غيرها.

عقود الإيجار والملكية وشهادات السكن الجامعي.

مستندات إثبات الاستقلالية

أما مستندات الاستقلالية فتشمل عقد الإيجار الموثق من منصة إيجار أو صك الملكية أو مشهد سكن جامعي. وهذه المستندات هي أكثر المستندات التي يتم تغييرها. مدة صلاحية المستند عام واحد على الأقل. ويجب إعادة إرفاق المستند الجديد بعد انتهاء العام. وفي حالة عدم إرفاق المستندات يتم وقف الدعم لحين تقديم الاعتراض على عدم الأهلية.

حل مشكلة ارفاق المستندات

لحل مشكلة إرفاق المستندات يجب معرفة المواصفات المطلوبة لكل مستند كما يلي: