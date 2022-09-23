نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 2022 جرير على الأجهزة الكهربائية تصل إلى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميع مواطني السعودية يتساءلون عن العروض وخصومات مكتب الجرير والتي تقوم بإعلانها شركات تجارية كبرى بالمناسبات الكبيرة، فالمحلات والمولات يتنافسون بنسب الخصومات والعروض المقدمة على المبيعات أي المنتجات المختلفة حتى تجذب العملاء، وتزيد انتباههم بمواسم التخفيضات لكي يشتروا سلع كثيرة، ومكتبة جرير بها أجهزة كهربائية وهواتف، وأدوات مدرسية وكثير من الأشياء المتنوعة، ولذلك فإن المكتبة أيضاً تقدم لكم عروض بمناسبة اليوم الوطني، تكون بأيام محددة، إذ أننا عبر هذا المقال سنوضح لكم عروض اليوم الوطني 2022 جرير.

عروض اليوم الوطني 2022 جرير

إن العروض بمكتبة جرير المخصصة لليوم الوطني ستكون على الجوالات، وأجهزة اللاب توب والتابلت، وكثير من الأجهزة الأخرى، فالمكتبة عادة خلال اليوم الوطني تقدم إليكم خصومات رائعة ومتميزة، وإليكم أشهر عروض جرير باليوم الوطني وهي كالآتي:

هناك خصومات حوالي 50% على الأجهزة من نوع هواوي بي 50 برو أي هذا النوع فقط.

خصومات على الأجهزة المحمولة ولا سيما سامسونج جلاكسي حوالي 16%.

خصومات 24 بالمائة على أجهزة هواوي بي

الأجهزة المنزلية خصومات خضراء 50 بالمائة.

جهاز جي بي سي معروف بجرير به خصم 50 بالمائة سعره حوالي 6000 بعد الخصم أصبح 3000 ريال.

ماكينة النسكافيه جوتشي سعرها من بعد الخصم 409 ريال، أما قبل الخصم كانت تبلغ 749 كان الخصم حوالي 45%.

إبسون ايكو تانك خصم 15 بالمائة السعر كان 76 ريال أما بعد الخصم 66 ريال.

هناك بعض المنتجات داخل الأقسام الخصم بها 15% كانت البداية هكذا ووصل حتى 50%.

شاشة ال جي الخاصة بجرير السعر 3000 ريال أما قبل الخصم كانت تبلغ 5,599 ريال أي أن الخصم يبلغ حوالي 41%.

مواعيد خصومات جرير

إن العروض ستكون سارية على الأصناف المختارة لا أكثر من ذلك، ولا يمكن استخدام بطاقات الخصم مع تلك العروض، وبإمكانك أن تطلع عليها كاملة من خلال الموقع التابع لمعارض جرير، والعرض يكن بداية من الثاني والعشرين من شهر سبتمبر إلى السادس والعشرين من نفس الشهر.

مبيعات جرير في الفروع

إن مكتبة جرير لديها أشياء كثيرة بأقسام متعددة أي أنك ستجد لديها منتجات مختلفة ومتميزة، وإليكم مبيعات جرير في الفروع وهي كالآتي: