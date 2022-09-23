نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برنامج موهبة.. البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في برنامج موهبة, برنامج موهبة هو برنامج يتم أطلاقة كل عام حيث يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف مثل معرفة الموهبيين والارتقاء بمستوى التنمية لنظام رعاية الموهوبين وتوثيق الشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين وتوفير الديمومة المادية وتحسين فعالية المؤسسة, كما يركز البرنامج على الطلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى طلاب الصف الأول الثانوي ويقوم البرنامج تحت إشراف كثير من الشركاء ممثلين من وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب لذلك تم الإعلان عن بعض الخطوات التي من خلالها يتم التسجيل في منصة موهبة, وفيما يلي سوف نتعرف إلى كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج موهبة.

خطوات التسجيل في برنامج موهبة

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من اجل التسجيل في برنامج موهبة, واهم هذه الخطوات:

الذهاب إلى موقع بوابة موهبة.

النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

نقوم باختيار “إنشاء حساب جديد”.

إدخال بيانات رقم الهوية أو رقم الإقامة.

كتابة البيانات المطلوبة مثل الاسم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني والجنس والجنسية ورقم الهاتف.

يجب تحديد فئة المستخدم إذا كان ولى أمر أو معلم أو طالب أو تربوي.

أضافه رمز التحقق المرئي.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد قارئتها جيدا ثم نقوم بالضغط على “تسجيل”.

سيتم إرسال رمز تفعيل على البريد الإلكتروني يجب أضافته.

النقر على “متابعة” من اجل اكتمال تفعيل العضوية.

شروط التسجيل في برنامج موهبة

هناك بعض الشروط التي حددتها الجهات المختصة التي يجب توافرها من اجل التسجيل في البرنامج وهى:

يجب أن يكون المتقدم من اصل سعودي.

أن يكون للمتقدم الموهبة الكافية للتقدم في البرنامج.

صحة البيانات المدخلة والإقرار بها.

حضور المتقدم إلى المقياس.

دفع تكاليف الترشيح الذاتي.

مراقبة ومتابعة عملية التسجيل.

يتم عمل اختبار المقياس مرة واحدة فقط.

حصول المتقدم على الدرجات المطلوبة في مقياس موهبة القدرات العقلية.

انتظام المتقدم في العام الدراسي.

طريقة الاستعلام عن نتائج برنامج موهبة

يجب اتباع الخطوات الأتية من اجل الاستعلام عن النتائج الخاصة ببرنامج موهبة وهى: