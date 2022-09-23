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عمر شويل - جدة خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا من خلال منصة أبشر 1444. وفرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إمكانية تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية ويمكن تجديد واستخراج بدل فاقد للهوية الوطنية عبر منصة أبشر للمواطنين والوافدين في المملكة وسوف نقوم بالتعرف على كيفية تجديد الهوية الوطنية.

الهوية الوطنية السعودية

تعد الهوية الوطنية أنها وثيقة رسمية يتم من خلالها إثبات الشخص بأنه سعودي الجنسية وتحتوي الهوية عن المعلومات الشخصية للمواطن مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم السجل المدني ويجب التجديد للهوية الوطنية في حال انتهت مدة الصلاحية حتى لا يتعرض الشخص إلى دفع غرامة مالية نتيجة عدم التجديد للهوية الوطنية.

خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا من خلال منصة أبشر

وفرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خدمة تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا وذلك عبر منصة أبشر الرقمية وذلك من خلال الطريقة التالية:

الدخول إلى موقع منصة أبشر الإلكتروني.

تسجيل اسم المستخدم.

تسجيل كلمة مرور المستخدم.

الذهاب إلى قائمة خدماتي.

اختيار خدمات الأفراد للأحوال المدنية.

ثم الضغط على حجز موعد جديد.

اختيار تجديد بطاقة الأحوال المدنية.

ثم الضغط على أقرب فرع للأحوال المدنية.

ثم الضغط على موافق.

تجديد الهوية الوطنية عبر أجهزة الخدمة الذاتية 1444

الذهاب إلى أقرب مكان لجهاز الخدمة المدنية.

ثم إدخال البطاقة في جهاز الخدمة المدنية.

أخذ وضعية تصوير مناسبة.

ثم أخذ بصمة في المكان المحدد لذلك.

ثم استلام البطاقة.

ما هي شروط تجديد الهوية الوطنية 1444

وضعت حكومة المملكة العربية السعودية عدد من الشروط اللازمة لتجديد الهوية الوطنية وذلك من خلال الطريقة التالية:

سداد أي غرامات مالية مستحقة على المستخدم.

حجز موعد عن طريق منصة أبشر الإلكترونية.

توافر جميع الأوراق والمستندات اللازمة من الأحوال المدنية.

دفع الرسوم المستحقة على خدمات التوصيل.

العمل على تحديد طلب واحد.

العمل على تجديد الهوية الوطنية وذلك في الحالات التالية ( إبلاغ الأحوال المدنية في حال سرقة الهوية الوطنية / في حال تلف أو فقدان الهوية الوطنية يجب تقديم طلب خلال 15 يوما من فقدان الهوية الوطنية / تقديم طلب تقديم الهوية الوطنية قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء الهوية الوطنية ).

خطوات حجز موعد الأحوال المدنية لتجديد الهوية الوطنية

يمكن تجديد الهوية الوطنية بعد حجز موعد من الأحوال المدنية وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية كما في الطريقة التالية:

الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية.

تسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة ( رقم الهوية الوطنية / رقم الإقامة / تاريخ الميلاد ).

إدخال رمز التحقق المرئي للمستخدم.

ثم التأكيد على صحة البيانات والمعلومات.

ثم الضغط على خيار التالي.

تسجيل المعلومات والبيانات التالية ( اسم المنطقة والحي / تسجيل أقرب فرع للأحوال المدنية التابع لها المستخدم ).

تحديد موعد تجديد الهوية الوطنية للمستخدم.

ثم دفع الرسوم المقررة على الخدمة.

ثم الضغط على خيار موافق.

وبذلك نكون قمنا بالتعرف على الهوية الوطنية السعودية وخطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا من خلال منصة أبشر وشروط تجديد الهوية الوطنية وخطوات حجز موعد الأحوال المدنية لتجديد الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية.