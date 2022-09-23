نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام البنوك في اليوم الوطني 92 وموعد عودة العمل بعد اليوم الوطني السعودي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن البنك المركزي في المملكة العربية السعودية عن العودة إلى دوام البنوك في اليوم الوطني الـ92، حيث أننا نحتفل اليوم بالذكرى الثانية والتسعين من توحيد السعودية وفقًا لما قام به الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله-، فالملك قرر أن يوّحد السعودية ويغير اسمها حتى تكون تحت ظل ملك واسم واحد فقط بدون تشتت أو انقسامات، ومن وقتها حتى اللحظة الحالية وكل أنحاء السعودية تحتفل بهذا الإنجاز العظيم بالكثير من الفعاليات والاحتفالات.

عودة دوام البنوك في اليوم الوطني السعودي 92

أكد البنك المركزي السعودي أن كل العاملين في قطاع البنوك في المملكة العربية السعودية ستعود إلى الدوام بدءًا من يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر 2022م بعد إجازة استمرت لمدة يومين وهي الجمعة والسبت احتفالًا بالعيد الوطني السعودي بالرغم من أنهما إجازة أسبوعية رسمية يحظى بها الموظفين من كل أسبوع.

موعد دوام القطاع الخاص والعام بعد اليوم الوطني السعودي

بالنسبة إلى قطاعات المملكة العربية السعودية الخاصة والحكومية فهي من المقرر أنها كانت تبدأ من يوم الأربعاء الماضي الموافق الواحد والعشرين من شهر سبتمبر 2022م وتستمر حتى الخميس ولكن بما إن يومي الجمعة والسبت هما عطلة أسبوعية رسمية أساسًا فتم تضمينها ضمن الأيام الإجازة بمناسبة اليوم الوطني السعودي وبذلك أصبح عدد أيام الأيام أربعة أيام، ويعود الموظفون والطلاب إلى عملهم بداية من يوم الأحد المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر 2022م.

نبذة عن اليوم الوطني السعودي في ذكراه الـ92

بالنسبة إلى كل شخص لا يعرف مدى أهمية اليوم الوطني السعودي فيمكنه المعرفة الآن، حيث أنه في يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر في عام 1832م قام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بتوحيد السعودية وتغيير اسمها من اسم “مملكتي الحجاز ونجد” وكانت عبارة عن مملكتين منفصلتين إلى اسم “المملكة العربية السعودية” وهو اسمها الحالي منذ ذلك الوقت حتى وقتنا هذا، وبذلك أصبحت السعودية دولة واحدة مستقلة يحكمها رئيس واحد فقط وكان هذا أعظم النجاحات في تاريخ المملكة.