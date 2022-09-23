نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن العمال لدي المنشأة من التأمينات الاجتماعية وتعرف علي خطوات الخدمه في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن العمال لدي المنشأة من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام لجميع مستفيديها. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية للمؤسسه علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان حديثا عن العديد من الخدمات الإلكترونية الأخري. والتي يتم الحصول عليها عبر المواقع الرسمية والتي من اهم هذه الخدمات. تمديد تأشيرة خروج وعوده الكترونيا عبر منصة ابشر وكيفيه إلغاءها بالخطوات. كما تم الإعلان أيضا عن خطوات التسجيل في الضمان الجديد عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل كما تم الإعلان عنها. بالاضافه إلي ذلك سوف نقوم بشرح وتوضيح طريقه وكيفيه تنفيذ الخدمه الكترونيا بالخطوات من الموقع الرسمي.
الاستعلام عن العمال لدي المنشأة
أعلنت مؤسسه التأمينات الاجتماعية بالسعودية عن إطلاقها للعديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها عبر موقعها الرسمي. والتي شملت خدمه الاستعلام عن العمال لدي المنشأة الكترونيا عبر موقعها. والتي تتيح لجميع المستفيدين من الاستفسار عن العمال وعددهم في منشأة معينه والاستعلام عن حالتهم أيضا بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع خدماتها الكترونيا عبر المواقع الرسمية والمنصات المعتمدة من المملكة.
خطوات الاستفسار عن العمال
بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الاستعلام عن العمال لدي المنشأة الكترونيا عبر الموقع الرسمي لمؤسسه. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال اتباع الخطوات الأتية :
- دخول الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسه التأمينات الاجتماعية.
- تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم في المؤسسة.
- الضغط علي الخدمات الإلكترونية ثم اختيار الخدمه منها.
- تعبئه وإدخال جميع البيانات المطلوبة منك ويجب أن تكون جميعها صحيحه.
- الضغط علي استعلام بعد الانتهاء من تعبئه البيانات.
- سوف يتم ظهور شاشه قائمه بجميع المشتركين في المنشأة.
- في حاله لم يتم الاستعلام يلزم مراجعه البيانات التي تم إدخالها والتنفيذ الخدمه مره اخرى.
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