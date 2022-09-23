نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف المياه الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية بإتاحة الكثير من الخدمات لجميع المُواطنين في المملكة العربية السعودية مثل خدمات المياه والصرف الصحي، وفي الأخير وجدنا أن الهيئة أعلنت عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة، وسوف نوضح لكم في هذا المقال جميع التفاصيل التي تتعلق برابط التقديم على وظائف شركة المياه الوطنية 144.

وظائف شركة المياه الوطنية 1444

من خلال حساب شركة المياه الوطنية الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تم الإعلان عن وجود مجموعة من الوظائف الشاغرة وتتمثل في وظائف إدارية وغير إدارية، وسنوضح لكم في السطور القادمة جميع التفاصيل حول وظائف شركة المياه الوطنية 1444:

وظيفة محاسب

وتكون مهام هذه الوظيفة هي تدقيق الحسابات والمُحاسبة، وتتمثل متطلبات التقديم على وظيفة محاسب في شركة المياه الوطنية ما يلي:

أن يكون المرشح حامل لشهادة “البكالوريوس” في المصارف والتمويل.

ان يكون لدى المتقدم خبرة اربع سنوات في مجال المصارف.

ان يكون لدى المتقدم خبرة اربع سنوات في مجال التمويل.

وظيفة مسؤول تحصيل

هذه الوظيفة تتعلق مَهماتها الأساسية في تدقيق الحسابات والمُحاسبة أيضاً، أما عن متطلبات الحصول على وظيفة مسؤول تحصيل في شركة المياه الوطنية فهي كالتالي:

أن يكون لدى المرشح شهادة الدبلوم في إدارة الأعمال.

أن يمتلك المتقدم شهادة الدبلوم في أي من الشهادات المُعادلة لشهادة إدارة الأعمال.

وظيفة مدير مالي

وهي تشبه إلى حد كبير الوظائف المذكورة سابقا، تتمثل متطلباتها ما يلي:

أن يكون المرشح حامل لشهادة البكالوريوس في المصارف والتمويل.

أن يكون لدى المتقدم خبرة 8 سنوات في المُحاسبة.

أن يكون لدى المتقدم خبرة 8 سنوات في مجال المصارف والتمويل.

أن يكون المرشح حامل لدرجة الماجيستير في إدارة الأعمال أو الشهادات التي تعادلها.

وظيفة أخصائي عقود التخطيط في عسير

وتكمن مُهمة هذه الوظيفة في الهندسة والتخطيط، وتتمثل متطلبات الحصول على وظيفة أخصائي عقود التخطيط في شركة المياه الوطنية ما يلي: