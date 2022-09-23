نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور وكيفية الاستعلام عن أهلية الضمان 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد الخاصة بعام 1444هـ، ويعتبر برنامج الضمان الاجتماعي هو من أبرز البرامج الخيرية التي تهدف إلى القضاء على الفقر بكافة أنواعه وهي ضمن الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية “رؤية 2030 المستقبلية”، ويتم تقديم البرنامج باتفاق الحكومة السعودية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لأن أول وأهم خطوة من خطوات تطوّر وتقدم البلد هي التخلص من الفقر فيها وهذا ما تسعى إليه الدولة السعودية. طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لعام 1444هـ يمكنكم التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر من خلال اتباع الخطوات التالية:- من خلال الدخول على الموقع الخاص ببرنامج الضمان الاجتماعي المطوّر والذي هو أيضًا موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

السعودية. يعبئ كل البيانات المطلوبة منه الخاصة بالملف الموّحد من خلال إضافة بياناته وبيانات الأشخاص التابعين له ثم ينقر على زر الموافقة بكل معايير الموقع وشروطه.

تابع الإجراءات الخاصة بتقديم الطلب من بيانات وشروط ومستندات وأوراق رسمية يُطالب برفعها ثم انقر على أيقونة “تقديم الطلب”. الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطوّر وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية آليه الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطوّر ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:- يتوّجه الشخص المتقدم على الراتب إلى منصة الضمان الاجتماعي المطوّر على موقع وزارة الموارد البشرية السعودية .

. يبدأ في تسجيل دخوله على المنصة من خلال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بحسابه وبدعها يكتب كود التحقق الذي يظهر أمامه.

ينقر بعد ذلك على أيقونة “تسجيل” وسيتم فتح صفحة أمامك وهي الصفحة الرئيسية للمنصة وينقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

ومن الخدمات الإلكترونية ينقر على الخدمة الذي يرغب في الاستعلام عنها وهي “معاش الضمان الاجتماعي” وبعدها يكتب رقم السجل المدني الخاص به.

وبعدها يكتب كود التحقق الذي وصله على هاتفه المحمول من خلال رسالة نصية SMS في المكان المخصص له وبعدها ينقر على أيقونة “استعلام”.

فيتم عرض كل المعلومات الخاصة بالراتب وميعاد الصرف وكل ما يخص استفادته من معاش الضمان الاجتماعي المطوّر.

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