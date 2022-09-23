نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن التأمينات الإجتماعية برقم السجل المدني وما هو رقم التأمينات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واحدة من أشهر المؤسسات في السعودية، كما أنها قامت بدور مهم وفعال في تطوير جميع خدماتها لضمان إتاحة خدمات مميزة للأشخاص بهدف تسهيل حياتهم وضمان العيش الكريم والآمن لهم، تابعوا معنا قراءة هذا المقال سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن التأمينات الإجتماعية.

الاستعلام عن التأمينات الإجتماعية

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الوسائل تمكنك من معرفة مستحقات تأمينية بصورة أسهل، تستطيع معرفة مستحقات التأمينات من خلال رقم الهوية أو عن طريق الاسم من خلال الموقع الالكتروني، أو عن طريق تطبيق تأميناتي الذي قامت بتطويره وطرحه المؤسسة بهدف خدمة المواطنين بصورة فعالة.

كيفية الاستعلام عن مستحقات التأمينات

وفر موقع المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية الإلكتروني طريقة معرفة مستحقاتي في التأمينات

من خلال رقم الهوية وغيرها من الأساليب عن طريق اتباع مجموعة من الإجراءات البسيطة، فيما يلي طريقة الاستعلام عن التأمينات الإجتماعية:

من خلال فتح موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

من الصفحة الرئيسية قم باختيار التحقق السريع، ثم قم باختيار مستحقات تأمينية.

توفر لك صفحة الاستعلام عن مستحقات تأمينية طريقتين للتنقيب وهما ما يلي:

تنزيل الملف الذي يحتوي على جميع الأسماء التي تملك مستحقات تأمينية لدى المؤسسة ولم يتم صرفها.

استعمال التنقيب الذي يوفر لك التأكد أيضاً من وجود مستحقات تأمينية لم تصرف، وذلك عن طريق تحديد كيفية البحث (رقم الهوية الوطنية، أو رقم حفيطة النفوس، أو الاسم)، وكتابة الرقم أو الاسم في الحقول، بالإضافة إلى رمز التحقق، ثم قم بالضغط على تحقق لتحصل على نتيجة البحث.

كيفية التحقق من الإشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية

للإجابة على سؤال طريقة معرفة مستحقاتي في التأمينات تستطيع التحقق من الإشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية بصورة صحيحة عن طريق الخطوات الآتية: