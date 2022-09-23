نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شانجان cs75 بلس أفضل سيارة دفع رباعي مدمجة بعيون ملاكها قسط 400 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شانجان cs75 بلس أفضل سيارات الدفع الرباعي المدمجة في الأسواق السعودية والعربية بوجه عام. هذه المكانة يؤكدها ملاك Changan CS75 Plus بأنفسهم فليس من رأى كمن سمع. أضف إلى هذه المزايا السعر المعقول وإمكانية التقسيط بأقساط تصل إلى 400 ريال وحتى ألف ريال شهريًا بناء على الدفعة المقدمة. الأداء على الطرق الداخلية والخارجية على حد سواء كان نقطة اتفاق بين أكثر ملاك Changan CS75 Plus. إضافة إلى نظام التعليق والكفاءة في استهلاك الوقود إلى حد كبير.

مزايا شانجان cs75 بلس

السيارة ببساطة مثالية على الطرق السريعة وتقدم تجربة أكثر من رائعة. أفضل ما في السيارة هو المجموعة الكبيرة من الميزات والعديد من وسائل الراحة التي تجعل تجربة القيادة ممتعة. السيارة مريحة للغاية مع مقاعد عالية الجودة وتنجيد فائق النعومة. فضلا عن الكثير من المساحة الداخلية ونظام التعليق الفعال . السيارة سلسة حقًا في القيادة بمحرك قوي يضيف إلى متعة قيادة هذه السيارة الرياضية متعددة أخرى.

شانجان cs75 بلس من الخارج

تم إضافة عناصر جديدة رائعة في المقدمة، فيما تبدو العلامة التجارية الكبيرة لشانجان مثبتة بوضوح. لقد تغيرت البصريات كثيرًا، مقارنة بالجيل السابق. كما تم دمج شريط الإضاءة LED بشكل جيد في صف واحد. كما أصبح المصد الأمامي كبيرًا ومآخذ الهواء تعطي المزيد من التهوية. بشكل عام يمكن القول أن السيارة اكتسبت مظهرًا رياضيًا جديدًا. ولكن الظهر والجانب لم يتغيروا. بشكل عام فقد بات من الواضح الآن أن cs75 بلس جديدة ورياضية.

مقارنة Changan CS75 Plus مع تويوتا راش

بوجه عام فإن سيارات الدفع الرباعي تعتبر مستدامة واقتصادية مع ديناميكيات قيادة رائعة. كما تأتي مع محرك قادر جدًا وفعال للغاية في استهلاك الوقود. وتعتبر Toyota Rush سيارة دفع رباعي مذهلة حقًا للركوب اليومي بالإضافة إلى أنها سيارة عائلية. كما أن السيارة فسيحة ومريحة وتبدو جميلة من الخارج. أيضا تتميز السيارة بتصميم عصري وجريء وحجمها الضخم يمنحها حضورًا لافتًا للنظر. السيارة توفر مجموعة من الميزات التقنية والمعلومات الترفيهية الحديثة. كما أنها توفر تجربة قيادة ورحلة ممتعة للغاية ومريحة بشكل عام.

سعر شانجان cs75 بلس موديل 2023

تعتبر شانجان CS75 PLUS Trend 2023 هي أرخص الفئات الثلاثة المتوفرة في السوق السعودي. يمكن ركوب واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي المدمجة مقابل 73 ألف ريال غير شامل الضريبة. ويصل السعر النهائي إلى 83 ألف ريال تقريبًا غير شامل رسوم تسجيل السيارة. أما فيما يخص إمكانية التقسيط فيمكن الحصول عليها بقسط شهري يتراوح ما بين 400 إلى 1000 ريال. الأمر يتوقف بشكل رئيس على الدفعة المقدمة ومدة التمويل .