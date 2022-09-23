نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة مخالفات المرور الجديدة بعد تخفيضها بأمر ملكي وأنواعها المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قررت السلطات المعنية بالحفاظ على حركة المرور فرض غرامات على كل من يخالف قواعد المرور، حيث تفرض سلطات المرور غرامات مالية عندما يتجاوز السائق حدود السرعة التي حددتها سلطات المرور بأكثر من 25 كم إذا كانت السرعة المطلوبة أقل من 25 كم فإن هذه المخالفة تنتمي إلى الفئة الثانية وتتراوح تكلفتها من 300 إلى 500 ريال سعودي.

تصنيف المخالفات المرورية 1443/1444

تنقسم هذه الانتهاكات إلى أربع فئات، ولكل فئة انتهاكات أسعار خاصة بها.

الفئة الأولى

تتراوح غرامات مخالفات الدرجة الأولى من 500 إلى 900 ريال قابلة للتجديد على النحو التالي:

القيادة قبل الحصول على الرخصة النهائية رسميًا.

القيادة أو الاستمرار في القيادة بدون لوحة ترخيص.

استخدام لوحة ترخيص مزورة لمركبة أخرى.

القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المخدرات.

عبور الضوء الأحمر.

القيادة في الاتجاه المعاكس.

تجاوزت الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 25 كم / ساعة.

الفئة الثانية

وتتراوح قيمة المخالفات المذكورة في هذه الفئة من 300 إلى 500 ريال، وأنواع هذه المخالفات هي:

إضافة نموذج أو تصميم لمركبة بطريق الخطأ مما يجعلها غير مؤكدة أو مصنعة.

تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأقل من 25 كم / ساعة.

المخالفات المرورية مثل إهمال العلامات التحذيرية.

الهروب من العقبات.

نقل ركاب أكثر مما هو مذكور في رخصة قيادتك.

القيادة أثناء انتهاء صلاحية رخصتك.

الفئة الثالثة

تتراوح غرامات المخالفات المدرجة في هذه الفئة من 150 إلى 300 ريال سعودي وأنواع هذه المخالفات هي:

القيادة بدون رخصة.

مخالفة قواعد المرور.

لوحة ترخيص مركبة مفقودة أو مفقودة.

القيادة بدون حزام الأمان.

استخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة.

الفئة الرابعه

الجرائم وأنواعها الواردة في هذه الفئة بغرامات من 100 إلى 150 ريالاً: