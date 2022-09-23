نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط حساب المواطن للمتقاعدين والنساء والمتزوج والفئات المستحقة لدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط حساب المواطن التى يجب توافرها فى المتقدم للحصول على الدعم، ويشمل حساب المواطن العديد من الفئات التى تستحق من المتقاعدين او النساء ألأزامل والطلقات والمتزوج وغيرى الكثير، يشترط برنامج حساب المواطن على المستفيدين ضرورة تحديث بياناتهم من آن لآخر، كشرط أساسي لاستمرار حصولهم على الدعم المقدم من البرنامج، ويحصل المستفيدين من حساب المواطن على الدعم كل شهر فى ميعاد ثابت تحدده الوزارة، ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيه الدعم ليركز في دعمه على الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك لتقليل الهدر ورفع كفاءة الاستهلاك، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين، وقد صدر أمر ملكي كريم بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًّا، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة.

شروط حساب المواطن للمتقاعدين

ان يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم مقيما بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية. تقديم المتقاعدين والعسكريين من ضمن المصنفين في شرائح الدخل المتوسط والمنخفض.

شروط حساب المواطن للنساء

يبحث الكثير من النساء فى المملكة على شروط حساب المواطن على حسب حالتها ارمله او مطلقة للحصول على الدعم مواجهة صعوبات الحياه:

يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على الجنسية السعودية. ألا يقل العمر عن 18 عام. تقدم السيدة الراغبة في التسجيل ما يثبت استقلاليتها مثل عقد المسكن. يجب أن تكون الزوجة مهجورة مع إثبات ذلك. أتاحه التسجيل في البرنامج للمتزوجة من سجين أو من شخص فاقد الأهلية.

شروط حساب المواطن للنساء المطلقات

أما عن الشروط الموضوعة لتسجيل المطلقات في برنامج حساب المواطن التي قد أوضحتها أدارة البرنامج فهي كالتالي:

لابد من أن تكون المتقدمة حاصلة على الجنسية السعودية.

على المتقدمة أن تثبت بالمستندات وجود تابعين لها.

على المتقدمة أن تقدم المستندات التي تثبت استقلاليتها مثل عقد المسكن.

شروط حساب المواطن للمتزوج

أن يتناسب دخل الفرد المتزوج مع معدل حاسبة الدعم المسموح به. يجب أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية. ان يكون مقيما باستمرار فى المملكة.

الفئات المستحقة لدعم حساب المواطن

وهناك عدة أمور تؤثر في مبلغ الدعم المقدم من حساب المواطن بالنقص أو الزيادة في مقدمتها الدقة في تسجيل بيانات الدخل، حيث كشفت بيانات برنامج حساب المواطن عند مراجعتها، أن بعض المستحقين لم يفصحوا بدقة عن البيانات في الدخل، مما أثّر على قيمة الدعم المقدم لهم، وفي هذه الحالة يتواصل حساب المواطن مع المستفيدين و إشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم، وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات المستحقة للحصول على الدعم وفقا لمعايير محددة: