نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل والشروط في الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم فتح باب التسجيل بالضمان الاجتماعي، وبناءا على ذلك أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الرسمي عن شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين، حيث قامت الوزارة بتعديل بعض الشروط للتسجيل بالضمان الاجتماعي، حيث يهدف الضمان الاجتماعي إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وسد احتياجاتهم، وبذلك لا تضع الوزارة سن معين للاستفادة من الدعم المقدم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وفي هذا المقال سوف نوضح لحضراتكم شروط التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور، وخطوات تسجيل الدخول، ولمعرفة المزيد من المعلومات الدخول على موقع ثقفني.

شروط التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور 1444:

تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم لمواطنيها، عن طريق معاش الضمان الاجتماعي سواء كان المواطن من محدودي الدخل أو المنقطع عن العمل، أو كبار السن أو مطلقات أو أرامل، وبذلك حرصت المملكة العربية السعودية بتوفير لهم حياة كريمة وسد احتياجاتهم، وبذلك وضعت وزارة الموارد البشرية شروط ومعايير وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين بعد توفر الشروط التالي :

أن يكون المتقدم حامل الجنسية سعودي، ومنهم من يحصلون علي الدعم بدون أن يحملوا الجنسية السعوديه هم، المرأة غير سعودية و متزوجه من سعودي الجنسية، الأرملة و المطلقة غير سعوديين ولهم أبناء سعوديين، أبناء الأرملة و أبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي . الأشخاص من ذوي الإعاقة والأيتام، والأرامل من ذوي الإعاقة الذين لديهم بطاقات تنقل . أن يكون دخل الفرد 1100 ريال سعودي حد ادني العائل الأسرة ،550 ريال سعودي لكل شخص في الأسرة . يلتزم المتقدم بتقديم الخدمات العامة وهي (الصحيه والتعليميه) للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة. لا يمتلك المتقدم أصول ذات قيمة عاليه ورفيعه. ولا يسكن المتقدم في أحد الدور والمراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة .

خطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور:

لقد وضعت وزارة التنميه البشريه، برامج يسهل للمواطنين تسجيل الدخول في برنامج الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، وعلى المتقدم تسجيل بياناته بعد توفر الشروط الضمان الاجتماعي لديه وهي كالاتي :