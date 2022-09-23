نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الخارجية masar.sa 210 وظيفة رجال ونساء وشروط وظائف الخارجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الخارجية السعودية من خلال الحساب الرسمي لها على موقع التواصل تويتر، عن فتح رابط تقديم وظائف الخارجية للجنسين وقالت أن الوظائف متنوعة منها الوظائف، ” إدارية / هندسية/ قانونية / تقنية / فنية” وأن الوظائف على الدرجة من الخامسة حتى الثامنة، وحددت الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في المتقدم كما أعلنت أن التسجيل إلكتروني للوظائف، من خلال بوابة مسار جدارة وقالت أنه يجب الإطلاع على تلك الشروط وقراءتها بعناية، لمعرفة وسائل المفاضلة بين المتقدمين وكافة المتطلبات.

وقالت أن البيانات التي سيتم تسجيلها عبر المنصة هي مسئولية صاحب ومقدم الطلب، وأن تلك البيانات المقدمة سوف يتم مطابقتها ومراجعتها من خلال الوثائق التي ستطلب من المتقدمين عند المقابلات الشخصة لهم، وفيما يلي رابط التقديم لوظائف الخارجية وكذالك الضوابط والشروط وطريقة التسجيل الإلكتروني وكافة تفاصيل الوظائف.

رابط تقديم وظائف الخارجية

الدخول على موقع مسار من الإنترنت eservices.masar.gov.sa. تسجيل بيانات الدخول ثن أضغط تسجيل دخول. قراءة الشروط العامة والأحكام جيداً والنقر على الموافقة عليها. تسجيل نموزج التقديم بالبيانات المطلوبة ومراجعتها للتأكد من صحتها. حفظ البيانات المسجلة وإرسال الطلب وطباعته والإحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة.

شروط وظائف وزارة الخارجية

يكون المتقدم سعودي الجنسية. الحصول على الشهادات المطلوبة وفي حالة أن كان المؤهل من الخارج يجب معادلته من الوزارة. سيتم ترشيح الأعلى معدل وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث في التخرج. الوظائف المعلن عنها يجب إجتياز أختبار القدرة المعرفية. إجتياز كافة الاختبارات المطلوبة للوظائف والمقابلات الشخصية المطلوبة. الترشيح النهائي للوظائف سوف يكون بعد مطابقة البيانات المسجلة مع المستندات الأصلية للتأكد من البيانات.

موعد التقديم في وظائف الخارجية

يبدأ التقديم من اليوم السبت 2022/09/24 الموافق 1444/02/28 هجري من الساعة 12 ظهراً، ويستمر التسجيل مفتوح حتى يوم الأربعاء 2022/09/28 الموافق 1444/03/02 الثانية عشر ظهراً.

التخصصات المطلوبة

وظائف قانونية

وظائف هندسية.

إدارية.

تقنية.فنية.

الوثائق والمحفوظات.

العلاقات العامة.

التعاون الدولي.

الترجمة.

الإعلام.

تقديم وظائف وزارة الخارجية

كما أشرنا فأن وزارة الخارجية من خلال لجنة القبول قد حددت ضوابط المفاضلة بين المتقدمين، لمزيد من الشفافية وقالت أن عند التساوي في المعدل فأن سنة التخرج سوف تكون هي الحاسمة، فكلما كان التخرج حديث فأن الأولوية له في الاختيار وبينت أيضاً على أهمية المقابلات الشخصية في تحديد المختارين.